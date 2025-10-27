Lằn ranh xây dựng câu chuyện ở Tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Thời điểm quan trọng, không ít 'nhaỵ cảm' và nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thuỷ hay Phó Bí thư Đình Sách - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.

Dự án chung cư Trinh Tam từng được tung hô như biểu tượng phát triển lại phơi bày vô vàn sai phạm. Sổ hồng ách tắc, quy hoạch bị bóp méo. Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc Sở xây dựng, thân tín của Phó Bí thư Đình Sách cùng nhiều cán bộ khác sa vào vòng xoáy. Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND với vai trò và vị trí của mình đã phải dàn xếp sao cho mọi sự ổn thoả nhất.

Bùi Hằng Thu - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát vụ việc Trinh Tam. Nhưng càng đi sâu, cô cùng các đồng sự càng phát hiện ra sự thật đau lòng, từ thanh tra viên đến những người đang ngồi trên ghế quyền lực ai cũng có thể vướng vòng lao lý. Bản thân Bùi Hằng Thu còn phải đối mặt với sức ép Tỉnh uỷ và chẳng dễ lựa chọn giữa dừng điều tra để thăng tiến hay tiếp tục đến cùng để bảo vệ công lý.

Trong Lằn ranh tập 1 lên sóng tối 27/10, ông Sách (NSND Trung Anh) - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Việt Đông được bà Tứ (NSƯT Nguyệt Hằng) - vợ ông chuẩn bị tư trang để tới dự buổi lễ khánh thành dự án chung cư Trinh Tam - một trong những biểu tượng phát triển nhất của tỉnh.

Ông Sách bất ngờ vì vợ thạo tin, chuyện gì ở tỉnh cũng biết nhưng khuyên vợ phải chọn lọc tin mà nghe vì trên mạng quá nhiều tin giả. Ông Sách được bà Tứ chuẩn bị cho chiếc cà-vạt đắt tiền. Hoá ra đây là chút quà nhỏ của đứa cháu họ bà Tứ. Ông Sách liền hỏi: "Cái này đắt tiền đây, thằng cháu bà muốn gì?".

Ở diễn biến khác, ông Sách được Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường) – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông tháp tùng tới buổi lễ khánh thành của Trinh Tam. Ông Sách nhắc Triển không nên quá gần gũi với doanh nghiệp mà chỉ xã giao. Một sự việc trùng hợp đã diễn ra ngay khi các lãnh đạo cùng đại diện tập đoàn Trinh Tam cắt băng khánh thành thì đoàn xe công an cùng viện kiểm sát đi qua. Tiếng còi xe át cả tiếng vỗ tay khiến không khí buổi lễ phải chậm lại một nhịp.

Trong khi đó, phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Văn Kỷ - lãnh đạo của một trong những huyện lớn nhất Việt Đông nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp được ông Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) - Bí thư Tỉnh uỷ Việt Đông đặc biệt quan tâm. Phiên toà diễn ra trong không khí căng thẳng vì những lời khai quanh co, né tránh của bi cáo khi được đại diện Viện kiểm sát (Hồng Diễm) xét hỏi.

Dự án chung cư Trinh Tam bị đưa vào diện điều tra? Cháu họ bà Tứ muốn nhờ ông Sách vụ gì?