Trong Lằn ranh tập 27 lên sóng tối nay, 9/12, trước cáo buộc nhiều doanh nghiệp tố Vinh (Anh Đức) tống tiền họ và cùng bằng chứng rõ ràng, Vinh thừa nhận mình đã sai. "Để có tiền đánh bạc, tôi cố gắng xoay sở mọi cách, đến lúc không xoay được nữa, tôi dùng quyền hạn của mình để gây sức ép với các doanh nghiệp", Vinh khai. Lập tức kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) hỏi: "Anh Khắc biết không?".

Trong khi đó, Khắc (Tiến Lộc) bị triệu tập họp liên quan đến Vinh - cấp dưới đồng thời cũng là em họ của Khắc. "Tôi đã trách bản thân rất nhiều và cũng đau lòng đến mức không dám nhìn mặt bố mẹ cậu ấy - những người coi tôi như con đẻ và đã cưu mang giúp đỡ rất nhiều từ những ngày tôi còn đi học", Khắc nói. Anh tự nhận mình đã buông lỏng quản lý với cương vị Phó giám đốc Sở Xây dựng phụ trách mảng thanh tra. Khắc cho biết đã nghe báo cáo chuyện Vinh đánh bạc và gọi em họ lên để chất vấn. Khi đó Vinh đã thừa nhận có người quen rủ đánh bạc với số tiền không nhiều.

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (NSƯT Thanh Quý) - cô giáo của Triển (Mạnh Trường) được nhờ vả góp tiếng nói về vụ sổ đỏ chung cư Trinh Tam nhưng bà có vẻ e ngại. Những nạn nhân của chung cư Trinh Tam cho rằng vụ việc phải đưa lên ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) - Chủ tịch tỉnh mới xong nhưng muốn nhanh thì phải nhờ Chánh văn phòng Triển.

Liệu Khắc có bị liên đới vụ Vinh đánh bạc? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 27 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.