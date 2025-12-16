Trong Lằn ranh tập 32 lên sóng tối nay, 16/12, Triển (Mạnh Trường) mang lẵng hoa quả kèm theo chiếc phong bì dày cộp tới nhà Nguyệt (Huyền Sâm) với lý do cho các cháu vì "bọn trẻ không thể sống thiếu thốn được". Nguyệt cảm ơn Triển vì đã quan tâm tới mẹ con cô nhưng quyết trả lại chiếc phong bì cho Triển.

Ở diễn biến khác, thanh tra tỉnh Việt Đông với trưởng đoàn là Phó Chánh thanh tra – Trần Thị Nguyệt tiến này buổi làm việc đầu tiên với tập đoàn Trinh Tam. Trinh (Huyền Trang) nhiệt tình đón đoàn thanh tra nhưng bàn giao công việc cho 2 trợ lý trực tiếp giải quyết. Tuy nhiên, Nguyệt nói có những nội dung chỉ có thể làm việc với Chủ tịch Trinh. Không khí buổi làm việc hứa hẹn không mấy dễ chịu với lãnh đạo tập đoàn khi Nguyệt có thái độ rất cứng rắn, yêu cầu Trinh Tam dọn hết toàn bộ đồ ăn tiếp đoàn.

Trong khi đó, Trinh lại tới nơi hẹn hò bí mật với Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh) để trút bầu tâm sự. Cả hai có cuộc nói chuyện đầy ẩn ý. "Nếu anh không phải là cây sồi, làm sao tạo được bóng mát. Còn em nếu không phải là cây lau mềm mại anh chẳng có ai mà chia sẻ tâm tư", ông Sách nói.

Thanh tra có tìm ra sai phạm của Trinh Tam? Ông Sách có giúp gì được cho Trinh? Chi tiết Lằn ranh tập 32 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.

