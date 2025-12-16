Nhắc lại những biến cố và sóng gió suốt gần 2 năm qua, nữ chủ tịch Mỹ Trinh trong Lằn ranh vẫn không khỏi xúc động. Huyền Trang chia sẻ: "Thời điểm này cách đây gần 2 năm, sau khi sinh con 10 ngày, tôi từng nghĩ không thể nào vượt qua được. Chưa bao giờ mọi sóng gió, thử thách và mất mát lại đổ xuống cùng một lúc".

Diễn viên Huyền Trang hiện là mẹ đơn thân

"Khán giả thường thấy tôi xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp nhưng cuộc sống của tôi đã có quãng thời gian biến động rất nhiều. Đó là thời điểm năm 2024 tôi đầu tư kinh doanh và bị lừa hết tiền, bán cả ô tô để gánh nợ, số tiền còn lại khoảng 300 triệu để tôi sinh con cũng bị bạn trai dụ mang đi đầu tư tiếp và rồi lại mất hết.

Thậm chí đến mấy chục triệu tiền tôi chuẩn bị sinh con, đưa cho anh ta để làm thủ tục ở viện cũng lấy hết. Thời điểm 1 tuần sau sinh con, tôi chỉ khóc, đêm nào cũng khóc vì chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi xuống vực thẳm!", Huyền Trang kể với VietNamNet.

Cũng may thời điểm đó, nữ diễn viên có mẹ đẻ và em trai ở bên cạnh, hỗ trợ chăm sóc con trai nhỏ, là điểm tựa tinh thần cho cô. Sau sinh 10 ngày, Huyền Trang đã bắt đầu nhận việc, tự livestream bán hàng. Nữ diễn viên chia sẻ mẹ cô vốn là người phụ nữ rất nghiêm khắc, khó tính nên đôi khi hai mẹ con không hợp nhau. Tuy nhiên, khi con gái rơi vào bế tắc và khổ đau thì chính mẹ lại là người đưa Huyền Trang qua khỏi giai đoạn đó. Nhìn ánh mắt của mẹ, cô cảm thấy mình không thể từ bỏ và gục ngã được.

Diễn viên Huyền Trang và con trai.

Huyền Trang từng kết hôn vào năm 2025 nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc. Cũng thời điểm đó, Huyền Trang nhận ra diễn xuất vẫn là niềm đam mê không bao giờ tắt. Cô thừa nhận sau một thời gian dài ngắt quãng, có nhiều lo lắng khi trở lại nhưng may mắn, các vai diễn cô tham gia dù nhỏ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Đó là động lực giúp Huyền Trang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để tiếp tục diễn xuất tại Nhà hát Tuổi Trẻ và đóng phim.

"Sau khi sinh con, tôi không còn tiền, không còn xe, gần như trắng tay hoàn toàn, có nằm mơ cũng không nghĩ có lúc mình khổ thế này! Bố của con tôi chạy trốn theo đúng nghĩa và hoàn toàn không chu cấp gì cho con trai nhưng tôi không cần vì tôi làm được", Huyền Trang chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, nhìn con trai nhỏ mỗi ngày một lớn và đáng yêu, đặc biệt nhìn thấy sự yêu thương, lo lắng của mẹ, Huyền Trang nhanh chóng vực dậy tinh thần, tập trung cho công việc và biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Hiện tại, cô đang góp mặt trong phim Lằn ranh cùng dàn diễn viên gạo cội.

Trong 'Lằn ranh', Mỹ Trinh (Huyền Trang) - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam có mối quan hệ bí mật với Phó Bí thư Sách.

Huyền Trang trong "Lằn ranh":

Ảnh, clip: VTV, NVCC