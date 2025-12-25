Trong Lằn ranh tập 39 lên sóng tối nay, 25/12, sau khi nhận thùng tiền, Nguyệt (Huyền Sâm) mang một phần tới nhà sếp để đút lót và đề nghị vợ sếp mở ra xem giữa phòng khách.

Trong khi đó, Triển (Mạnh Trường) vẫn trong vai trò người ‘đưa đẩy’ trong mọi vụ việc, mọi mối quan hệ. Triển (Mạnh Trường) gợi ý cho Thiệu (Mạnh Cường) và Trinh (Huyền Trang) cách gỡ rối nhưng cái giá phải trả không hề thấp.

Ở diễn biến khác, chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) có cuộc gặp không chính thức với bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh). Khi được hỏi về kết luận thanh tra của Trinh Tam, ông Thuỷ nói: "Tôi mới nhận được chiều qua và cũng đã tranh thủ đọc nhưng nội dung không bảo đảm". Bí thư Sơn hy vọng sự việc không như ông Thuỷ lo lắng. "Tôi e là đã có sự tác động vào văn bản dự thảo kết luận thanh tra", ông Thuỷ đáp.

Vợ của sếp Nguyệt có nhận hộp tiền? Nguyệt sẽ bị sờ gáy? Chi tiết Lằn ranh tập 39 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.