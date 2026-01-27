Trong Lằn ranh tập 56 lên sóng tối nay 27/1, ông Sách (NSND Trung Anh) không hề biết việc Triển (Mạnh Trường) bị điều chuyển công tác cho tới khi ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) trực tiếp báo cáo. Ông cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp vì vụ Trinh Tam còn đang ngổn ngang mà ít nhiều Triển có liên quan. Không những vậy, Triển còn nhắc đến dự án hồ Đông Bình vào thời điểm này, theo ông Thuỷ là có dụng ý rõ ràng.

Trong khi đó, Trinh (Huyền Trang) ngay sau khi được giải cứu khỏi đám đàn em của Thiệu (Mạnh Cường) đã làm việc với cơ quan điều tra và khai chi tiết thông tin về mỏ quặng chứa đất hiếm mà mình sở hữu. Tuy nhiên, công an cũng quan tâm tới mối quan hệ của Trinh và ông Sách cũng như Triển nên muốn khai thác thông tin.

Cảnh trong "Lằn ranh" tập 56. Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin Trinh lợi dụng mối quan hệ với phó bí thư Sách để móc ngoặc, thao túng lợi ích, vi phạm pháp luật, Trinh lập tức phủ nhận "không có chuyện đó". Thêm vào đó, Trinh vẫn hết lời khen ngợi tình nhân và bao biện cho các quyết sách trong quá khứ của ông Sách là do chồng chéo về cơ chế, chính sách. Ngay sau đó Trinh bị chất vấn liệu cô và ông Sách có quan hệ lợi ích hay không.

Ở diễn biến khác, ông Sách thừa nhận đánh giá sai Triển vì anh luôn là người khôn ngoan đứng giữa lằn ranh. "Thế nên từ nay cậu sẽ đi trên đôi chân của minh. Cậu không muốn làm phiên bản của ai cả. Đi một mình tốt xấu thế nào chưa rõ nhưng chắc chắn là có cái sướng đúng không?", ông Sách nói với Triển.

Trinh sẽ trả lời thế nào về quan hệ với ông Sách? Triển sẽ nói gì? Chi tiết Lằn ranh tập 56 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

Preview tập 56 "Lằn ranh"