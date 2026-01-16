Trong Lằn ranh tập 54 lên sóng tối nay, 16/1, ông Sách (NSND Trung Anh) ngạc nhiên vì thời điểm nhạy cảm này Triển (Mạnh Trường) vẫn tới nhà đón mình đến nơi làm việc. Triển nói nếu ông Sách muốn thì sẽ tiếp tục đến đón hàng ngày. "Thế thì hơi liều", ông nói. Thêm vào đó, ông Sách chỉ đạo phải thật nhanh điều chuyển Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện kiểm sát.

Tuy nhiên, Triển cho rằng làm như vậy không giải quyết được tận gốc vấn đề vì không có Thu sẽ có người khác và thời điểm này cơ quan điều tra vẫn là chủ lực song tin tốt là chưa có quyết định khởi tố nào. "Phải rút củi từng thanh, cậu cũng phải rà soát cho kỹ xem còn chứng cứ gì bất lợi không?", ông Sách nói. Triển trấn an ông Sách, nói không có chứng cứ về việc tiếp xúc hay nhận quà cáp nhưng điểm yếu lớn nhất của ông vẫn là Trinh (Huyền Trang).

Trinh vẫn liên tục gọi điện cho người tình nhưng ông Sách luôn nói bận. Trinh nói vì không gọi được nên quyết định đến tận nhà người tình để chờ. "Đợi anh ở nhà em", ông Sách nói. Trinh liền đáp: "Vâng ạ, nên thế!"

Ở diễn biến khác, Huyền (Kim Oanh) gọi cho Thu xin rút lại đề nghị cung cấp chứng cứ vì nhầm lẫn. Thu hỏi: "Ai đe doạ cô?". Huyền nói không có chuyện gì rồi viện lý do đang bận để dập máy.

Trong khi đó, ông Thuỷ (Phạm Cường) khó chịu khi Triển xin chuyển công tác đúng lúc. Đoán được ý định chạy trốn của Triển, ông Thuỷ nói: "Cậu chưa đi khỏi đây được vì trong thời gian gần đây tỉnh nhận được rất nhiều thông tin cần lưu tâm liên quan đến cậu".

Triển sẽ làm gì tiếp theo? Liệu Trinh có nghe lời ông Sách. Chi tiết Lằn ranh tập 54 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

