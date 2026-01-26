Trong Lằn ranh tập 55 lên sóng tối nay 26/1, đàn em của Thiệu (Duy Hưng) đến tìm Trinh (Huyền Trang) vì muốn lấy lại tiền từ mỏ quặng. "Chị kiếm nhiều tiền từ cái mỏ và anh em tôi cũng đổ nhiều máu ở đó. Bây giờ tôi chỉ lấy lại tiền của tôi thôi", hắn nói rồi khống chế Trinh, cướp điện thoại nhằm yêu cầu cô quét sinh trắc học để chuyển tiền nhưng bị kháng cự quyết liệt.

"Cô dâu ông Sách ngọt nước nhỉ? Mày không phải gu của tao nhưng mấy thằng này chưa biết chê cái gì bao giờ", hắn nói với Trinh rồi quay sang đám đàn em bên cạnh.

Trong khi đó, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ về việc Trinh sở hữu mỏ quặng, khai thác và buôn lậu đất hiếm. "Cần phải làm rõ các cá nhân liên quan từ cấp phép, khai thác, vận chuyển đến dòng tiền qua lại vì một mình cô ta không thể làm hết từng ấy việc được. Tôi không hiểu vì lý do gì đến bây giờ cơ quan điều tra vẫn chưa có lệnh đề nghị phê chuẩn khởi tố với đối tượng này", Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện kiểm sát nói với cấp dưới. Cùng lúc đó, Thu được báo cáo về việc cơ quan điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn đối tượng bỏ trốn.

Ở diễn biến khác, ông Sách (NSND Trung Anh) đang ngồi trầm tư trong ngôi nhà vườn bỗng giật mình hốt hoảng vì có bóng dáng ai đó rất quen đang đứng ngoài cửa. Người đó là Trinh hay vợ ông Sách? Trinh sẽ bị bắt? Chi tiết Lằn ranh tập 55 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Quốc Tuấn và NSND Trung Anh ở tuổi 65 gây chú ý Hình ảnh hiếm hoi ở thời điểm hiện tại của diễn viên Quốc Tuấn vừa được NSND Trung Anh chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Tạm dừng phát sóng phim chống tham nhũng 'Lằn ranh' trên VTV1 Tuần này, phim chống tham nhũng "Lằn ranh" hoãn phát sóng để nhường sóng cho các chương trình chính luận tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng trên kênh VTV1.