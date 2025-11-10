Trong Lằn ranh tập 7 lên sóng tối nay, 10/11, Vinh (Anh Đức) - thanh tra Sở Xây dựng bị dồn vào đường cùng nên cầu xin Khắc (Tiến Lộc) - Phó Giám đốc Sở Xây dựng ra tay giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng. Khắc nói không có thời gian giải quyết những việc vớ vẩn của Vinh với quan điểm "tự làm tự chịu".

Xin xỏ mãi không được, Vinh quay sang đe doạ Khắc: "Bây giờ em bị bắt chẳng ai được yên đâu. Em chỉ trốn theo thằng Viên là anh đủ phiền phức. Em đường cùng rồi, em chỉ muốn sống thôi. Anh phải cứu em đi".

Còn ông Sách (NSND Trung Anh) lên chức cao ngồi ngay ngắn rồi nhưng mà cũng đầy phiền muộn. Đi đánh tennis với cấp dưới nhưng ông than phiền họp nhiều nhưng quyết ít và hỏi Triển (Mạnh Trường) về công việc bên ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường). Ông Sách thắc mắc tại sao giờ ông Thuỷ mới chỉ đạo việc giải quyết vướng mắc bên chung cư Trinh Tam.

Triển cũng báo cáo ông Sách về các dự án bất động sản khác cũng đang có nhiều vấn đề nhưng có vẻ ông Thuỷ sẽ quán triệt tinh thần không hình sự hoá mọi việc. "Cái đó là ổ rắc rối đấy, bảo anh Thuỷ chỉ đạo ngay cũng khó. Phải xin ý kiến trung ương mà vướng quá phải xin cơ chế may ra mới gỡ được", ông Sách nói. Triển nói chưa nắm hết được nhưng có vẻ các dự án này đều có lợi ích nhóm.

Ở diễn biến khác, Chấn (Hà Việt Dũng) và con gái vui mừng vì Thu (Hồng Diễm) nói sẽ về sớm để nấu chè cho cả nhà ăn sau chuỗi ngày bận rộn. Chấn nói với con gái điều quan trọng là khi ông bà nội về ở cùng, Thu có chịu về sớm nấu chè cho cả nhà hay không?... "Em chỉ sợ em về sớm ông bà chỉ bắt ngồi một chỗ tẩm bổ không phải làm gì cả để sinh thêm cháu, còn chuyện nấu nướng nội trợ đương nhiên em phải đảm đương rồi", Thu nói. Khi con gái hỏi: "Thế con sắp có em hả ba?", Chấn liền đáp: "Sắp"!

Khắc có chịu giúp Vinh? Thu có làm được như lời hứa? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 7 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.