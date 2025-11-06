Trong Lằn ranh tập 6 lên sóng tối nay, 6/11, Triển (Mạnh Trường) là cán bộ thân cận của ông Sách (NSND Trung Anh) thì ai cũng biết. Đương nhiên ông Thủy (NSƯT Phạm Cường) biết Triển tỏ ra rất chân thành với mình nhưng lại thân tín với lãnh đạo tiền nhiệm hơn. Bởi vậy, dù đánh giá Triển cao nhưng ông Thủy vẫn không khỏi đề phòng. "Cậu Triển! Người ta đốt củi đừng để khói bay vào mắt tôi! Trung thành là đức tính quý báu, tôi đánh giá cao cậu là vì điều đó", ông Thủy nhắc khéo Triển.

Chấn (Hà Việt Dũng) gọi điện cho vợ mãi không được nên đến tận cơ quan cô để tìm, nào ngờ thấy Thu (Hồng Diễm) đang cười nói vui vẻ với Triển. Nghe chồng trách móc, Thu giải thích: "Lúc anh gọi là em đang họp, xong Triển lại rủ đi ăn luôn nên quên mất". Chấn tiếp tục với thái độ không vui: "Thế à? Anh tưởng 2 người bận tối mắt tối mũi chỉ có thời gian đi ăn ở căng tin thôi chứ".

Thấy tình hình căng thẳng, Triển vội gỡ rối cho bạn thân trước mặt chồng nói bận thì bận nhưng vẫn phải ăn và Thu vẫn nợ mình một bữa khao sau khi lên Viện phó Viện kiểm sát. Chấn dịu lại và đề nghị hôm nào sẽ mời Triển một bữa và tranh thủ học hỏi kinh nghiệm làm việc với cấp trên. Trước khi rời đi, Triển nhắn ông Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý vấn đề ngân sách, có thể liên quan tới Chấn bởi anh là Phó chi cục trưởng Cục Thuế.

Ở diễn biến khác, ông Sách ở cương vị phó bí thư thường trực tỉnh cũng đang thấy mình bị bỏ qua khi một nhân sự được cấp trên duyệt xong mình mới được nghe báo cáo. Tuy nhiên, ông cho rằng Bí thư Sơn (NSND Trọng Trinh) chắc chắn phải có lý do thấu đáo.

Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 6 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.