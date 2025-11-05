Trong Lằn ranh tập 5 lên sóng tối nay, 5/11, Viên (Doãn Quốc Đam) như đang ở đường cùng nên bèn gọi điện tống tiền Vinh (Anh Đức) - một khách hàng VIP của đường dây. Vinh là thanh tra Sở Xây dựng, cũng là đàn em thân tín của của Khắc (Tiến Lộc) - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng. Viên như "nắm thóp" được Vinh nên mặc dù gọi điện để vay 200 triệu nhưng Viên vẫn có thái độ trịch thượng, yêu cầu Vinh mang tiền đến chỗ hẹn nếu không sẽ làm mọi chuyện bung bét.

Ở diễn biến khác, kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) báo cáo Viện phó Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) tiến trình điều tra vụ án đánh bạc Nguyễn Văn Viên đã có nhiều tình tiết mới quan trọng. Cơ quan điều tra phát hiện một tài khoản VIP có dấu hiệu bất thường, nhiều khả năng là kẻ tập hợp các con bạc đặc biệt chơi lớn nhưng lại muốn giấu danh tính. Bùi Hằng Thu lưu ý Thu Hương phải phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra bằng được danh tính của nhóm này.

Trong khi đó, Triển (Mạnh Trường) và Khắc bàn về công tác cán bộ của Sở Tài chính mới. Triển khuyên Khắc "giai đoạn này nghe 10 nhưng chỉ nên tin 1 thôi. Lúc nào cũng phải sẵn sàng, gió đến đâu vươn đến đấy". Khắc nói không nghĩ có ngày mình và Triển sẽ phải đối đầu nhau. Triển nói không thích bon chen chỗ đông người, ngồi đâu cũng được. Triển muốn kiếm một chỗ nhàn thân để được gần vợ con vì lo cứ đi miết sẽ bị bà xã từ mặt. "Kể cả ông không muốn nhưng lãnh đạo cứ ấn vào tay ông tờ A4 thì ông tính thế nào?", Khắc hỏi.

Triển sẽ trả lời ra sao? Vinh sẽ mang tiền tới cho Viên như yêu cầu? Chủ tài khoản VIP đánh bạc giấu danh tính là ai? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 5 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.