Khi dòng vốn ngoại gia tăng

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thủ phủ công nghiệp Đồng Nai khi địa phương này hoàn tất việc sáp nhập, chính thức trở thành tỉnh có quy mô khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Vị thế mới này không chỉ tạo ra dư địa rộng lớn cho phát triển công nghiệp trong dài hạn mà còn là bảo chứng cho khả năng thu hút các tập đoàn đa quốc gia và những dự án đầu tư quy mô lớn.

Số liệu thực tế năm 2025 cho thấy, bức tranh đầy khởi sắc khi tỉnh đã thu hút hơn 173.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 3,3 tỷ USD vốn FDI, vượt xa các chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, riêng các khu công nghiệp đã đóng góp trên 2,7 tỷ USD vào dòng vốn FDI, đạt mức thực hiện hơn 144% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh tăng trưởng về số lượng nguồn vốn, chất lượng các dự án cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Theo đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, dòng vốn FDI thế hệ mới đang chảy mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics thông minh, hoàn toàn vắng bóng các dự án thâm dụng lao động hay gây nguy hại môi trường.

Để giữ chân và tiếp tục thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững là điều kiện mang tính bắt buộc.

Xu hướng này cũng phù hợp với chủ trương nhất quán của địa phương trong việc phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Bối cảnh này đặt ra một bài toán mới cho hạ tầng công nghiệp: để giữ chân các nhà đầu tư khó tính, thị trường cần những hệ sinh thái nhà xưởng được quy hoạch bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về vận hành và môi trường ngay từ khâu thiết kế.

Lời giải từ hạ tầng đạt chuẩn quốc tế

Để tiếp tục duy trì lợi thế thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, thị trường bất động sản công nghiệp đang ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dự án hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, loại hình kho xưởng xây sẵn đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư nước ngoài bởi hình thức này giúp các doanh nghiệp sản xuất rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, nhanh chóng gia nhập thị trường mà không phải chịu áp lực quá lớn về thời gian xây dựng cơ bản.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam hiện không chỉ có sự hiện diện của các đơn vị phát triển có vốn đầu tư nước ngoài, mà còn chứng kiến sự tham gia tích cực của các nhà phát triển trong nước với những dự án được đầu tư bài bản. Với quy mô khoảng 14,5 ha, dự án kho bãi xây sẵn KCN Nhơn Trạch 6D do KCN Việt Nam phát triển tận dụng triệt để lợi thế về khoảng cách, thời gian kết nối đến các cảng hàng không quốc tế như Sân bay Quốc tế Long Thành, cùng hệ thống cảng biển phía Nam như cảng Cát Lái, Hiệp Phước, Phước An, mang lại nhiều lợi thế về chi phí logistics cho doanh nghiệp khách thuê.

Các dự án kho xưởng đạt chuẩn LEED Vàng như KCN Nhơn Trạch 6D thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế khi tiếp cận thị trường Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Đặc biệt, dự án KCN Nhơn Trạch 6D đã đạt được chứng nhận LEED Vàng, đảm bảo tối ưu hiệu quả năng lượng và đáp ứng các tiêu chí về công trình xanh. Đối với các tập đoàn đa quốc gia, việc đặt nhà máy tại một công trình đạt chuẩn LEED không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn là yếu tố cộng hưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Âu - Mỹ.

Bên cạnh dự án tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch VI, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, KCN Việt Nam còn sở hữu dự án kho xưởng xây sẵn KCN Hố Nai với tổng quy mô 53,7 ha, góp phần mở rộng nguồn cung hạ tầng công nghiệp chất lượng cao tại khu vực. Nhằm tận dụng lợi thế vị trí chiến lược, phân khu mới của dự án đang dần hoàn thiện và dự kiến cung cấp thêm cho thị trường hơn 50.000m2 nhà xưởng xây sẵn trong Quý I năm 2026.

Ông Hardy Diec, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn KCN Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào vị thế và tiềm năng mạnh mẽ của tỉnh Đồng Nai trong vai trò là thủ phủ công nghiệp trọng điểm phía Nam. Với việc triển khai nhiều dự án trọng điểm của Tập đoàn trên địa bàn địa phương, chúng tôi kỳ vọng sẽ cung cấp cho thị trường, khách hàng các giải pháp kho xưởng chất lượng cao, bền vững, qua đó giúp tỉnh tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI hiệu quả, chất lượng hơn.”

Ở góc độ dài hạn, sự phát triển hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và rộng hơn trên quy mô cả nước, là bước chuyển dịch tất yếu về chất để bắt kịp nhu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, xanh hóa của dòng vốn toàn cầu. Sự cộng hưởng giữa chính sách thu hút đầu tư minh bạch của địa phương và năng lực kiến tạo hạ tầng chuẩn quốc tế từ các nhà phát triển chuyên nghiệp sẽ là chìa khóa then chốt trong giai đoạn này. Đây chính là tiền đề vững chắc để tỉnh Đồng Nai vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa thiết lập vị trí của địa phương trong “top” các điểm đến thu hút đầu tư, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp bền vững, giá trị cao của Việt Nam cũng như trong khu vực.

Bích Đào