Cãi nhau trong lúc làm việc trên tàu cá, Trương Thanh Tuấn dùng dao đâm một ngư phủ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Thanh Tuấn (SN 1994, ngụ xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ án là anh D.B. (SN 2001, ngụ xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Theo điều tra ban đầu, Tuấn làm thuê trên tàu cá AG-95222-TS do anh T.V.P. làm thuyền trưởng. Tàu có 10 ngư phủ, hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam.

Trương Thanh Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CACC

Khoảng 10h ngày 4/11, khi tàu đang hoạt động gần vùng biển Côn Đảo, Tuấn và anh D.B. nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình làm việc, dẫn đến cự cãi, xô xát. Các thuyền viên khác đã kịp thời can ngăn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi Tuấn đang dùng dao xẻ mực ở phía trước boong tàu, anh D.B. cầm dao đi đến. Hai người tiếp tục cãi nhau. Cho rằng anh D.B. có ý định tấn công mình, Tuấn ôm chặt rồi dùng dao đâm vào vùng lưng đối phương.

Các thuyền viên chạy đến can ngăn, phát hiện anh D.B. bị thương, bất tỉnh nên đưa nạn nhân ra phía sau tàu sơ cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, nạn nhân tử vong.

Thuyền trưởng sau đó đưa thi thể anh D.B. đến Đồn Biên phòng Tây Yên trình báo. Riêng Tuấn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp.