Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Bình Đẳng (SN 1993, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Ngô Bình Đẳng. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, trước đó 14 ngư dân Việt Nam đã được phía Indonesia trao trả sau khi chấp hành xong bản án về hành vi khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước này. Tòa án Indonesia tuyên phạt mỗi người 40 triệu Rupiah, đồng thời buộc chấp hành mức án từ 4 đến 6 tháng tù.

Kết quả xác minh của Ủy ban Biên giới quốc gia cho thấy, thời điểm bị bắt giữ, tàu cá KG-93682-TS hoạt động tại vùng biển giáp ranh Malaysia - Indonesia. Thuyền trưởng Ngô Bình Đẳng cùng 16 ngư phủ xuất bến từ Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An, tỉnh An Giang) để khai thác hải sản. Sau thời gian đánh bắt ở vùng biển Cà Mau nhưng sản lượng thấp, Đẳng đã đưa tàu cùng 13 ngư phủ sang vùng biển Indonesia khai thác trái phép và bị lực lượng chức năng nước này phát hiện, bắt giữ.

Đẳng bị Tòa án Indonesia phạt 40 triệu Rupiah; 13 ngư phủ đi cùng bị phạt tù từ 4 đến 6 tháng trước khi được bàn giao về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Đẳng thừa nhận đã tổ chức đưa các ngư phủ xuất cảnh trái phép để khai thác hải sản tại vùng biển Indonesia. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang, việc đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép là hành vi Việt Nam đang quyết liệt xử lý nhằm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thời gian qua, An Giang cùng nhiều địa phương ven biển đã tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, quản lý chặt thiết bị giám sát hành trình và xử lý nghiêm các hành vi môi giới, tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.