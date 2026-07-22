Dòng sông Pô Cô bao đời miệt mài chảy qua miền biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia. Trong kháng chiến chống Mỹ, với chiếc thuyền độc mộc, người anh hùng lái đò A Sanh đã vượt sông chở bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm chống giặc cứu nước. Trên dòng sông ấy, không chỉ có sự quả cảm của người lái đò huyền thoại mà còn có nghĩa tình son sắt của nhân dân hai nước. Người dân Campuchia sống ven sông đã âm thầm báo tin an toàn, chia sẻ lương thực, thực phẩm và dẫn đường cho bộ đội Việt Nam tránh sự truy lùng của địch. Những việc làm bình dị nhưng đầy dũng cảm đã góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết, viết nên những trang sử về tình hữu nghị, kề vai sát cánh giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia trong những năm tháng chiến tranh. Giờ đây, những ký ức ấy vẫn được truyền lại như biểu tượng đẹp của tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia; người dân đang "viết tiếp câu chuyện hòa bình". Bài 1: Dòng sông Pô Cô kể chuyện nghĩa tình Việt Nam - Campuchia Bài 2: Những mối lương duyên Việt Nam - Campuchia bên dòng sông Pô Cô

Nhiều người dân gốc Campuchia trở thành già làng, Người có uy tín, thôn trưởng góp sức xây dựng thôn làng phát triển, biên giới ổn định. Ảnh: Ngọc Thu

Xây dựng bản làng nơi biên giới

Rời mảnh đất nơi mình sinh ra để lánh nạn gần nửa thế kỷ, già làng Rơ Mah Blơih đã yêu mảnh đất quê hương thứ hai như chính cội nguồn của mình.

Ông chia sẻ, cuộc sống của các gia đình người gốc Campuchia hôm nay đã ổn định hơn trước. Người dân không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình mà còn luôn tâm niệm phải sống có trách nhiệm, biết tri ân Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dang rộng vòng tay cưu mang, giúp đỡ.

Với suy nghĩ ấy, già Blơih luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Nhiều năm qua, ông phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền pháp luật, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chung tay xây dựng đời sống mới, giữ gìn bình yên nơi biên giới.

Già Blơih trở thành Người có uy tín của làng Triêl, xã Ia Pnôn, tích cực xây dựng ngôi làng ngày càng phát triển. Ảnh: Ngọc Thu

Năm 2023, ông được người dân tín nhiệm bầu làm già làng, Người có uy tín của làng Triêl, xã Ia Pnôn.

“Trước đây, tình trạng tảo hôn còn xảy ra khá nhiều. Già cùng chính quyền vận động bà con, xây dựng hương ước, nếu gia đình nào để con em tảo hôn thì phải kiểm điểm trước cộng đồng, dòng họ. Dần dần, người dân đã thay đổi nhận thức, biết chăm lo làm ăn, cho con đi học, cùng nhau giữ gìn và bảo vệ vùng đất đã cưu mang mình”, già Blơih chia sẻ.

Không chỉ vận động bằng lời nói, già Blơih còn tiên phong bằng hành động. Ông là người đầu tiên trong làng mạnh dạn chặt bỏ gần 2 ha điều già cỗi để trồng cao su tiểu điền. Khi mô hình mang lại hiệu quả, nhiều hộ dân đã làm theo. Đến nay, làng Triêl có gần 300 ha cao su, trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều gia đình.

Cũng mang trong mình lòng biết ơn sâu nặng với quê hương thứ hai, ông Ksor Bơng, già làng, Người có uy tín làng Bi, xã Ia O luôn nỗ lực đóng góp cho cộng đồng.

Với vai trò của mình, ông tích cực vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh; đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Người có uy tín Ksor Bơng, làng Bi, xã Ia O cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia O tuần tra, bảo vệ cột mốc 25. Ảnh: Ngọc Thu

“Biên giới có bình yên thì làng mới bình yên. Người dân phải biết giữ lấy mảnh đất quê hương, chấp hành pháp luật, không nghe theo lời kẻ xấu, chăm chỉ làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt hơn”, già Bơng tâm sự.

Từ sự vận động của ông, làng Bi đã thành lập “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều năm qua, địa bàn không xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững bình yên vùng biên giới.

Cùng với già Blơih và già Bơng, ông Ksor Bíu, Trưởng thôn làng Triêl cũng luôn nhắc nhở bà con ghi nhớ nghĩa tình của Nhân dân Việt Nam, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

Ông Bíu (thứ 3 từ trái qua) trở thành thôn trưởng, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật đến người dân. Ảnh: Ngọc Thu

Ông Bíu cho biết, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân gốc Campuchia đã từng bước thay đổi. Từ những ngày đầu chỉ có vài chục hộ còn nhiều khó khăn, đến nay làng Triêl đã có 95 hộ với 427 nhân khẩu, đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS.

Nhiều gia đình đã có hàng chục sào cà phê, điều, cao su, kết hợp chăn nuôi gia súc, cho thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng mỗi năm. Những căn nhà khang trang mọc lên giữa vùng biên giới là minh chứng rõ nét cho sự đổi thay và niềm tin của người dân nơi đây.

Nối dài tình nghĩa hai nước Việt Nam - Campuchia

Phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, khám chữa bệnh, tặng quà, kết nghĩa cụm dân cư… Qua đó, tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước ngày càng được vun đắp.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, tặng quà được tổ chức thường xuyên đã tô thắm thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; chú trọng tuyên truyền trong đồng bào DTTS, duy trì hiệu quả các mô hình kết nghĩa, giao lưu nhân dân, tuần tra song phương, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Những hoạt động ấy góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình hữu nghị, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Dòng sông Pô Cô ngày nay

Ngày nay, dòng sông Pô Cô không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa của nhân dân hai nước qua Ngày hội Đua thuyền độc mộc được tổ chức thường niên tại làng Dăng (xã Ia O, tỉnh Gia Lai), nơi tiếp giáp huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Ông Puih Tới, một người dân Campuchia, xúc động nói: “Tôi yêu dòng sông này, yêu người dân Việt Nam. Mong tình đoàn kết anh em Campuchia - Việt Nam mãi trong lành, bền chặt như dòng nước Pô Cô”.

Già làng, Người có uy tín Rơ Mah Blơih phấn khởi cùng Bộ đội Biên phòng treo cờ Đảng trước nhà. Ảnh: Ngọc Thu

Trên quê hương thứ hai, những người dân gốc Campuchia hôm nay đã có quốc tịch Việt Nam, trẻ em được đến trường, người lớn có đất sản xuất, nhà cửa khang trang, cuộc sống ngày càng no ấm.

Với họ, cội nguồn là Campuchia, nhưng trái tim luôn dành trọn tình cảm cho Việt Nam - nơi đã dang tay đón nhận, chở che và trao cho họ một cuộc sống mới.

Trong mỗi căn nhà của nhiều gia đình người gốc Campuchia, hình ảnh Bác Hồ kính yêu được đặt ở vị trí trang trọng. Trên những con đường biên giới, sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay như lời khẳng định về niềm tin, lòng biết ơn và sự gắn bó với đất nước đã trở thành quê hương thứ hai.

Già làng Rơ Mah Blơih xúc động chia sẻ: “Chúng tôi là người gốc Campuchia, được sinh sống và mang quốc tịch Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào. Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng bà con xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, đoàn kết và phát triển”.

Dòng sông Pô Cô vẫn chảy qua miền biên giới. Và cùng với dòng chảy ấy, mạch nguồn hữu nghị Việt Nam - Campuchia vẫn được tiếp nối bằng tình người, lòng biết ơn và những nghĩa tình không bao giờ phai nhạt.