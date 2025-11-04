Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh: Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ cuối thế kỷ XI dưới triều Lý, không chỉ là nơi tôn vinh tiên thánh, tiên hiền mà còn là trung tâm giáo dục cao cấp nhất của quốc gia xưa, nơi hun đúc nên hàng ngàn hiền tài cho đất nước. Trải qua thời gian, di tích đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo - những giá trị nền tảng của văn hóa dân tộc.

"Những giá trị đó đã góp phần hình thành nên đạo học Việt Nam, giáo dục con người dựa trên nền tảng lễ nghĩa, đạo lý, lấy tu thân làm gốc, coi chữ 'nhân' là trung tâm. Đây là di sản quý báu để thế hệ hôm nay học hỏi và phát huy trong công cuộc đổi mới giáo dục, xây dựng con người thời đại mới", bà Lê Thị Ánh Mai nói.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai.

Vì thế, tọa đàm Di sản giáo dục và văn hóa Đông - Tây đã trở thành cuộc đối thoại học thuật giữa hai biểu tượng giáo dục tiêu biểu: Quốc Tử Giám (Hà Nội) - đại diện cho tinh thần đạo lý, lễ nghĩa và tu thân của phương Đông và Đại học Columbia (Hoa Kỳ) - biểu tượng của tư duy khai phóng, sáng tạo và tự do học thuật của phương Tây.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bày tỏ mong muốn, thông qua các hoạt động học thuật như tọa đàm lần này, các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục truyền thống trong bối cảnh hiện đại, đồng thời thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị của di sản giáo dục như một phần của bản sắc dân tộc.

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu đã tập trung phân tích, so sánh và đối thoại xoay quanh 3 nhóm chủ đề lớn:

1. Mô hình tổ chức và phương pháp giáo dục của Quốc Tử Giám và Đại học Columbia. Quốc Tử Giám Thăng Long - nền giáo dục đề cao lễ nghĩa, đạo lý, tu thân và phục vụ xã hội; người thầy giữ vai trò trung tâm trong truyền thụ tri thức và rèn đức; tri thức gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và quốc gia;

2. Đại học Columbia (Hoa Kỳ) - mô hình giáo dục khai phóng, đề cao tư duy phản biện, năng lực tự chủ cá nhân; khuyến khích sáng tạo và liên kết tri thức với thực tiễn hướng tới công dân toàn cầu.

3. Đồng thời, các diễn giả trao đổi thêm về vai trò nghiên cứu Hán Nôm, văn chương trong học thuật và giao lưu văn hoá...