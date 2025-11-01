Sáng 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra lễ khai mạc chương trình Hội tụ di sản, mở màn chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh, chủ đề Hội tụ di sản không chỉ mang ý nghĩa kết nối 3 kinh đô lịch sử Hoa Lư - Thăng Long - Phú Xuân mà còn thể hiện tinh thần giao thoa, hội nhập và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc từ mọi miền đất nước.

Nghệ nhân ngồi quay tơ.

"Chương trình mở ra không gian sáng tạo, khơi dậy tình yêu di sản trong giới trẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra khu vực và thế giới. Đồng thời, sự kiện là minh chứng cho cam kết của Hà Nội trong việc bảo tồn di sản song hành cùng phát triển, để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn được sống trong đời sống đương đại", bà Lê Thị Ánh Mai khẳng định.

Hội tụ di sản diễn ra trong không gian mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống, mang đến cho công chúng hành trình trải nghiệm và khám phá tinh hoa di sản từ khắp mọi miền Tổ quốc. Tại đây, nhiều làng nghề tiêu biểu đã giới thiệu sản phẩm đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ như: gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, thêu Thường Tín (Hà Nội), nón lá sen, bánh Huế, thủ công cỏ bàng (Huế), cói Kim Sơn, gốm Bồ Bát, cơm cháy (Ninh Bình), cùng các sản vật đặc trưng vùng Tây Nguyên như dệt thổ cẩm, cà phê, sâm Ngọc Linh.

Nghệ nhân khắp cả nước nước mang tinh hoa di sản địa phương về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nghệ nhân Đỗ Thị Ngân, đại diện làng nghề thêu ren Văn Lâm (Ninh Bình) chia sẻ vinh dự và phấn khởi khi được góp mặt trong sự kiện.

"Đây là cơ hội quý giá để mọi người biết đến những sản phẩm thêu ren tinh xảo của quê hương Văn Lâm. Người làm nghề thêu ren hiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra nhưng đa số nghệ nhân vẫn bền bỉ gắn bó với nghề vì tình yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống", bà Ngân cho biết.

Tại lễ khai mạc, BTC đã trao kỷ niệm chương tôn vinh các nghệ nhân tham gia chương trình - những người giữ hồn cho văn hóa dân tộc. Đây là lời tri ân dành cho những người đã dành trọn tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản, truyền ngọn lửa đam mê và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.