Bức tranh bảo mật, an ninh mạng ngày càng phức tạp

Việc nắm bắt kịp thời xu hướng, đặc điểm của hoạt động tội phạm mạng cùng các biện pháp phòng chống tấn công mạng được nhận định có ý nghĩa rất lớn với các tổ chức, doanh nghiệp, người dùng Internet cũng như mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Trong trao đổi mới đây với phóng viên VietNamNet, một chuyên gia bảo mật đã nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh tội phạm mạng đang tăng cường “vũ khí hóa” AI để tối ưu hóa tốc độ và quy mô tấn công, cuộc chiến giữa bên tấn công và bên phòng thủ thực chất đã trở thành một cuộc đua khốc liệt về tri thức. Và vì thế, việc tiếp cận sớm các thông tin tình báo an ninh mạng đóng vai trò then chốt, giúp tổ chức, doanh nghiệp chuyển dịch từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngự.

Nằm trong nỗ lực cung cấp thông tin về xu hướng chuyển dịch trong lĩnh vực an ninh mạng để giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể ứng phó tốt hơn với các nguy cơ, mối đe dọa trên mạng, ngày 19/5, Fortinet - Công ty toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật, đã công bố kết quả nghiên cứu mới được hãng ủy quyền cho Forrester Consulting thực hiện.

Ông Kelvin Chua, Giám đốc cấp cao phụ trách Kỹ thuật, Fortinet Đông Nam Á chia sẻ những điểm nổi bật từ nghiên cứu mới về bức tranh an ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Được thực hiện với gần 600 lãnh đạo cấp cao, những người phụ trách trực tiếp, ra quyết định và có tầm ảnh hưởng về CNTT - Bảo mật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nghiên cứu mới tập trung vào các giải pháp an ninh mạng trong tổ chức, sử dụng bộ câu hỏi tùy chỉnh, được thực hiện và hoàn thành vào tháng 3/2026.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, các tổ chức trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang phải nỗ lực để theo kịp sự phức tạp của an ninh mạng và các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo AI - tác nhân hiện đang gây áp lực lớn lên khả năng ứng phó của các đơn vị.

Cụ thể, theo khảo sát, rủi ro mạng ngày càng gia tăng bởi cả các mối đe dọa bên ngoài và sự phức tạp nội tại trong tổ chức, khi có tới 75% tổ chức coi các mối đe dọa từ AI là mối lo ngại hàng đầu, và 71% đơn vị nhấn mạnh tình trạng công cụ và kiến ​​trúc rời rạc cũng như khối lượng cảnh báo quá lớn.

Sự phức tạp và các mối đe dọa từ AI đang gây áp lực lớn lên hoạt động an ninh mạng. Theo nghiên cứu mới, có 51% tổ chức được khảo sát cho biết khối lượng cảnh báo lớn khiến việc phân biệt các mối đe dọa thực sự trở nên khó khăn, trong khi 48% đơn vị vẫn dựa vào quy trình xử lý thủ công.

Bên cạnh đó, mức độ trưởng thành về an ninh mạng vẫn còn hạn chế, với 68% các tổ chức ở giai đoạn trung cấp và chỉ 16% đạt đến mức độ nâng cao. “Những phát hiện này cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt, khi sự phức tạp không chỉ là một thách thức về mặt vận hành mà đã trở thành một yếu tố cốt lõi thúc đẩy rủi ro an ninh mạng”, chuyên gia Fortinet nhận định.

Xu hướng chuyển dịch sang bảo mật dựa trên nền tảng

Nghiên cứu mới cũng cho thấy, AI đang nổi lên như một mối đe dọa ngày càng gia tăng, nhưng ngược lại AI cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường năng lực phòng thủ. Theo thống kê, 89% các tổ chức được khảo sát có kế hoạch tăng ngân sách cho AI, với hơn một nửa kỳ vọng mức tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, hơn 60% kỳ vọng AI sẽ cải thiện độ chính xác trong phát hiện mối đe dọa, tăng tốc độ phản hồi và củng cố tổng thể năng lực bảo mật; các tổ chức cũng coi AI là chìa khóa trong việc giảm thiểu sự phức tạp, với 58% kỳ vọng vào việc thực thi chính sách nhất quán, 57% kiểm soát tập trung và 56% giảm bớt các quy trình xử lý thủ công.

Tuy nhiên, những khoảng trống về sự sẵn sàng vẫn còn tồn tại như: Môi trường phân mảnh, mức độ tự động hóa hạn chế và thiếu dữ liệu đồng nhất đang cản trở việc áp dụng AI hiệu quả; nhiều tổ chức vẫn đang trong quá trình xây dựng các năng lực nền tảng cần thiết để vận hành AI trên quy mô lớn. Điều này nhấn mạnh rằng việc hiện thực hóa tiềm năng của AI trong các hoạt động an ninh phụ thuộc rất nhiều vào việc có môi trường tích hợp và nền tảng dữ liệu thống nhất hay không.

Các chuyên gia Fortinet trao đổi với báo chí bên lề sự kiện Accelerate 26 APAC được tổ chức ngày 19/5 tại Hà Nội.

Đáng chú ý, nghiên cứu mới chỉ ra rằng xu hướng chuyển sang bảo mật dựa trên nền tảng đang ngày càng mạnh mẽ. Các tổ chức đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kiến ​​trúc bảo mật hợp nhất, dựa trên nền tảng. Mặc dù hiện nay chỉ có 25% số tổ chức vận hành một nền tảng thống nhất, con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 51% trong vòng từ 12 - 24 tháng tới.

Sự chuyển đổi này được thúc đẩy bởi nhu cầu giảm thiểu sự phân tán công cụ bảo mật (58%), cải thiện khả năng tích hợp (52%) và quản lý sự phức tạp ngày càng tăng của mô hình lai (49%). Tuy nhiên, các thách thức vẫn còn tồn tại, cụ thể: 51% ý kiến cho rằng chi phí chuyển đổi và sự gián đoạn là rào cản; 46% vẫn chưa chắc chắn về khả năng của nền tảng trên các mô hình quản lý khác nhau.

Ông Kelvin Chua, Giám đốc cấp cao phụ trách Kỹ thuật, Fortinet Đông Nam Á nhận xét: Các tổ chức đang đặt kỳ vọng rất lớn vào AI trong nỗ lực chuyển đổi hoạt động bảo mật, từ cải thiện khả năng phát hiện đến tăng tốc độ phản hồi.

“Tuy nhiên, AI chỉ có thể mang lại kết quả có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng tích hợp. Nếu không có khả năng hiển thị thống nhất và dữ liệu được kết nối trên các môi trường, AI có nguy cơ làm tăng thêm sự phức tạp thay vì giảm bớt nó. Tích hợp là yếu tố cho phép AI hoạt động ở quy mô lớn và mang lại tác động bảo mật thực sự”, ông Kelvin Chua nêu quan điểm.