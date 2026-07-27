Bị tố dùng đánh giá 1 sao để trả đũa khách

Theo Carscoops, vụ việc xảy ra tại đại lý Nissan of Cape Coral (bang Florida, Mỹ), sau khi vợ chồng Tiffany và Robert Maillet mua một chiếc xe van mới nhưng cho biết xe liên tục gặp trục trặc chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Trong số các lỗi nghiêm trọng, chủ xe cho rằng chiếc xe xuất hiện vấn đề liên quan đến hộp số.

Sau nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn, Tiffany Maillet đã để lại đánh giá 1 sao cho đại lý trên Google, đồng thời chia sẻ trải nghiệm không hài lòng với dịch vụ của đại lý.

Đại lý Nissan of Cape Coral (bang Florida, Mỹ). Ảnh: Carscoops

Tuy nhiên, thay vì tìm cách giải quyết khiếu nại, giám đốc đại lý là ông Blake Varnadoe bị cáo buộc có hành động đáp trả gây tranh cãi.

Theo đó, vị lãnh đạo này đã sử dụng tài khoản của mình để đăng đánh giá tiêu cực về doanh nghiệp chuyên bọc ghế do hai vợ chồng Tiffany và Robert Maillet làm chủ, đồng thời còn kêu gọi bạn bè tiếp tục để lại các bình luận bất lợi nhằm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình.

Việc này đã bị người vợ là bà Tiffany "bóc mẽ" trong một đoạn video ngắn trên Tiktok. Trong bài đăng trên, Tiffany cho biết: "Ông ta không chỉ trực tiếp tấn công doanh nghiệp của chúng tôi mà còn lôi kéo bạn bè cùng làm như vậy. Họ đang nhắm vào kế sinh nhai của gia đình tôi."

Video nhanh chóng lan truyền, thu hút khoảng 1,4 triệu lượt xem trước khi bị gỡ khỏi nền tảng.

Cộng đồng mạng "phản đòn", Nissan phải xin lỗi

Sau khi câu chuyện lan truyền, dư luận trên mạng xã hội tại Mỹ đã phản ứng theo đúng cách mà vị giám đốc bị cáo buộc từng sử dụng.

Trên trang Google, Yelp (nền tảng trực tuyến của Mỹ chuyên về tìm kiếm, đánh giá các doanh nghiệp địa phương) và các kênh mạng xã hội của đại lý Nissan of Cape Coral nhanh chóng bị phủ kín bởi hàng loạt đánh giá tiêu cực từ người dùng Internet.

Dù chính bà Tiffany cũng đã kêu gọi mọi người không nên công kích các nhân viên khác của đại lý, song làn sóng phản ứng vẫn diễn ra mạnh mẽ.

Trước áp lực dư luận, tập đoàn sở hữu đại lý Nissan of Cape Coral là Krause Auto Group đã phát đi thông báo chính thức, thừa nhận một thành viên trong ban lãnh đạo đã có phản hồi trực tuyến "không phù hợp" đối với khách hàng.

Doanh nghiệp cho biết đã trực tiếp xin lỗi gia đình Maillet, đồng thời sẽ triển khai các biện pháp khắc phục và tăng cường đào tạo về chuẩn mực ứng xử cho đội ngũ quản lý.

Phía tập đoàn nhấn mạnh hành động trên "không phản ánh các giá trị cũng như tiêu chuẩn nghề nghiệp" mà doanh nghiệp theo đuổi. Tuy nhiên, đơn vị này không cho biết giám đốc đại lý là Blake Varnadoe có bị kỷ luật hay không.

Bài đăng xin lỗi của đại lý trên trang Facebook vào ngày 20/7. Ảnh chụp màn hình

Về phần mình, Blake Varnadoe cũng đăng thư xin lỗi trên Facebook của đại lý, nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và cho biết sẽ tạm nghỉ làm để tham gia khóa đào tạo về đạo đức nghề nghiệp cũng như nhìn nhận lại hành vi của bản thân.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ bởi đây được xem là ví dụ điển hình cho thấy những phản ứng thiếu chuyên nghiệp trên mạng xã hội có thể tạo ra hiệu ứng ngược.

Thay vì làm giảm sức nặng của một đánh giá tiêu cực từ khách hàng, hành động trả đũa lại khiến hình ảnh của cả đại lý lẫn thương hiệu Nissan chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc doanh nghiệp phải công khai xin lỗi để xoa dịu dư luận.

(Theo Carscoops)

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