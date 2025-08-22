Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) vừa có thông báo khẩn cấp về một tài khoản Facebook giả mạo bệnh viện để đăng bài kêu gọi đóng góp tài chính.

Trang này lấy tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức liên tục đăng tải các thông tin hoạt động của bệnh viện, thậm chí dùng hình ảnh lãnh đạo bệnh viện để tạo lòng tin với người xem.

Sau khi có được lượng tương tác nhất định, trang giả mạo trên bắt đầu chia sẻ bài viết kèm hình ảnh đáng thương của một bệnh nhi khó khăn rồi kêu gọi nhà hảo tâm, cộng đồng mạng ủng hộ kèm theo số tài khoản ngân hàng riêng của cá nhân.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định không thực hiện hoạt động kêu gọi từ thiện qua các fanpage không chính thức, cũng như không ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống.

Người dân được khuyến cáo đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ hoặc chuyển tiền vào các tài khoản đáng ngờ. Để xác minh thông tin, liên hệ qua các kênh chính thức như website, số điện thoại, fanpage chính thức của bệnh viện.

Fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kêu gọi quyên góp. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phát hiện bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ cho một bệnh nhi tên Nguyễn Minh Khoa, được cho là đang điều trị tại Khoa Nhi của bệnh viện. Qua kiểm tra, bệnh viện xác nhận không có bệnh nhi nào như mô tả. Đây là thông tin sai sự thật, có dấu hiệu lợi dụng lòng nhân ái để trục lợi.

Bệnh viện khuyến cáo người dân không chia sẻ hoặc chuyển tiền theo các lời kêu gọi chưa được kiểm chứng. Mọi nhu cầu ủng hộ từ thiện cần liên hệ trực tiếp với Tổ Công tác xã hội (thuộc Phòng Điều dưỡng) của bệnh viện để được hướng dẫn chính xác.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng phát hiện bài viết giả mạo trên mạng xã hội, kêu gọi quyên góp cho một bệnh nhi tên Ngọc An với số tài khoản ngân hàng 54881438888 (chủ tài khoản Nguyễn Lê Tấn Trọng). Bệnh viện khẳng định đây là thông tin lừa đảo, không do bệnh viện phát đi. Mọi hoạt động từ thiện chính thức đều được công bố công khai qua website, fanpage chính thức hoặc các kênh truyền thông uy tín của bệnh viện. Người dân cần xác minh thông tin qua đường dây nóng trước khi chuyển tiền.

Các bài viết này sử dụng nội dung và hình ảnh giống nhau, nhưng thay đổi số tài khoản và thông tin bệnh nhân. Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dân lầm tưởng và chuyển tiền ủng hộ.

Các vụ việc giả mạo kêu gọi từ thiện không chỉ gây thiệt hại vật chất của những nhà hảo tâm mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các bệnh viện và lòng tin của cộng đồng đối với hoạt động từ thiện.

Các bệnh viện khuyến cáo cộng đồng:

- Chỉ tin tưởng thông tin từ các kênh chính thức (website, fanpage, hotline của bệnh viện).

- Kiểm tra kỹ URL fanpage, dấu hiệu nhận diện tài khoản giả (như lỗi chính tả, thiếu dấu tích xác minh).

- Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh nguồn tin.