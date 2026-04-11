Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng ở nước ta hiện nay vào khoảng 1 triệu m3 mỗi tháng, tương đương 12 triệu m3/năm.

Tại kỳ điều hành giá chiều 9/4, PVOIL và Petrolimex niêm yết giá xăng E10 ở mức 23.070 đồng/lít, giảm 2.620 đồng/lít. Với mức giá này, xăng E10 đang thấp hơn xăng RON95-III là 470 đồng/lít và cao hơn giá xăng E5 RON92 là 730 đồng/lít.

Khi đề cập đến điều chỉnh giá xăng E10 tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết việc tính toán và điều hành giá xăng sinh học E10 sẽ được thực hiện trong khuôn khổ các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương mới đây đã đề xuất đẩy nhanh lộ trình triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc từ 30/4, thay cho lộ trình cũ 1/6 (theo Thông tư 50). Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đủ điều kiện triển khai ngay trong tháng 4 trước khi mở rộng trên toàn quốc.

“Đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10 tại Việt Nam giúp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi kết hợp đồng bộ giữa nguồn cung, chính sách và điều hành thị trường. Triển khai hiệu quả xăng E10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng cao tự chủ năng lượng quốc gia”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Dẫn số liệu thống kê, Bộ này thông tin Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ 20-30% xăng thành phẩm và 50-70% nguyên liệu cho chế biến. Điều này làm gia tăng rủi ro về an ninh năng lượng, cán cân thương mại và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh do yếu tố địa chính trị tại Trung Đông, nền kinh tế dễ bị tác động khi giá dầu thay đổi hoặc nguồn cung gián đoạn.

Nếu tiêu thụ khoảng 1 triệu m3 xăng mỗi tháng, việc sử dụng E10 có thể thay thế khoảng 10% lượng xăng khoáng. Đồng thời, khi triển khai trên quy mô lớn, Việt Nam có thể giảm nhập khẩu xăng dầu khoảng 840 triệu USD mỗi năm (tính theo giá trung bình 700 USD/m3), qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu này, nhiều điều kiện cần được giải quyết đồng bộ, trong đó thách thức lớn nhất là nguồn cung ethanol (E100) – thành phần cốt lõi để pha trộn xăng E10.

Theo Bộ Công Thương, lượng E100 cần thiết cho phối trộn ước tính từ 92.000-100.000 m3/tháng. Trong khi năng lực sản xuất trong nước mới chỉ đạt khoảng 25.000 m3/tháng.

Hiện, nước ta có 6 nhà máy sản xuất E100, tổng công suất thiết kế khoảng 500.000-600.000 m3/năm, nhưng công suất thực tế chỉ đạt 30-40%. Do vậy, trong ngắn hạn vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung nhập khẩu.

Bộ Công Thương đề xuất triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc từ 30/4/2026. Ảnh: Nam Khánh

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 3, PVOIL đã có hợp đồng mua 19.000 m3 ethanol, Petrolimex khoảng 40.000 m3... cùng với một số doanh nghiệp khác đang theo dõi thị trường để ký hợp đồng.

Tính cả sản xuất trong nước và nhập khẩu, tổng nguồn cung ethanol trong tháng 4 đạt khoảng 84.200 m3. Nếu triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc ngay trong tháng 4, thị trường vẫn thiếu khoảng 10.000-15.000 m3 ethanol. Những tháng tiếp theo, doanh nghiệp sẽ phải duy trì nhập khẩu khoảng 75.000 m3 mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Về góc độ hạ tầng, Bộ Công Thương thông tin, đến ngày 31/3, cả nước có 12/26 thương nhân đầu mối có đầu tư trạm phối trộn xăng sinh học E5 và E10.

Hiện có 3 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10; 9 doanh nghiệp đang chờ. Khi toàn bộ doanh nghiệp được cấp phép, công suất pha chế, phối trộn sẽ đạt trên 1,15 triệu m3/tháng.

Về giá bán, Bộ Công Thương cho rằng xăng E10 có khả năng cạnh tranh hơn xăng khoáng nếu các chính sách về thuế, phí được điều chỉnh đồng bộ.

Thực tế, việc tiêu thụ xăng E5 từng có thời điểm đạt gần 40% thị phần, nhưng sau đó giảm còn 15-20%. Nguyên nhân do chênh lệch giá thấp và tâm lý người tiêu dùng còn chưa mặn mà. Tại kỳ điều chỉnh ngày 9/4, giá xăng E5 RON92 là 22.344 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.199 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho rằng cần có chính sách đủ mạnh, tạo chênh lệch giá rõ ràng và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng khi triển khai xăng E10. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích của nhiên liệu sinh học cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi.