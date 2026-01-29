Sáng nay, sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có cuộc hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm của một Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ năm 2012, đồng thời là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới Việt Nam sau khi Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công.

Chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của EU, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của EU trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thông tin về những kết quả chính của Đại hội 14, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam là quyết tâm xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việt Nam sẵn sàng cùng EU đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU, với 6 định hướng trọng tâm. Trong đó, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng cơ chế hợp tác mới, xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ; đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác...

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã gặp gỡ báo chí, thông báo việc Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa hướng tới kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Thời khắc lịch sử

Bày tỏ vinh dự là vị khách châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội 14 - thời điểm có ý nghĩa lớn định hướng tương lai của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được.

EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm tương đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại họp báo

Chủ tịch Antonio Costa khẳng định chuyến thăm của ông là thời khắc lịch sử với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên mức độ mới, Việt Nam là Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ chiều dài chặng đường 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân.

EU mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, EU cũng mong muốn mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông… tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Hai lãnh đạo chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác Chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối; triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu

Hai bên cũng duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng - An ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đồng thời mở rộng hợp tác lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc...