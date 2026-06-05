Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chủ đề năm nay của diễn đàn phản ánh đúng những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi.

Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển; thịnh vượng là mục tiêu chung của mọi quốc gia thành viên; còn việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của Cộng đồng ASEAN.

Tương lai của khu vực không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân - những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác.

Vì vậy, AFF được thiết kế như một không gian đối thoại mở và rộng rãi, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo, mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói.

Lãnh đạo các nước ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng lưu ý rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên, mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung.

AFF 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Diễn đàn là nơi ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động - để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như AFF, cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực, có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực.

Tự cường không đồng nghĩa với khép kín hay tự lực một mình

Tự cường cũng là một từ khóa nổi bật của diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, tự cường là yêu cầu sống còn trong một thế giới biến động nhanh, khó lường.

"Tự cường không đồng nghĩa với khép kín hay tự lực một mình. Với các quốc gia vừa và nhỏ, và với cả một khu vực như ASEAN, tự cường thực sự đạt được thông qua hợp tác. Một quốc gia co mình lại không trở nên an toàn hơn, mà chỉ dễ bị bỏ qua", Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tại họp báo thông tin về Diễn đàn Tương lai ASEAN

Sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập, mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc - để không bên nào dễ dàng đơn phương gây sức ép.

Khi các thành viên gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn, và cả cộng đồng cũng vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình.

Tinh thần đó thể hiện rõ trong các phiên thảo luận năm nay, từ đoàn kết nội khối, phòng ngừa xung đột, quản trị trí tuệ nhân tạo đến an ninh năng lượng.

“Điều chúng tôi tâm huyết là đưa những vấn đề tưởng như rất vĩ mô đến gần hơn với đời sống người dân. Đó là thúc đẩy cách tiếp cận ‘AI vì con người’, giúp người dân thích ứng với kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh năng lượng gắn với những lợi ích thiết thực của cộng đồng. Tất cả những nỗ lực đó đều hướng tới mục tiêu củng cố năng lực tự chủ của ASEAN trên nền tảng hợp tác”, Thứ trưởng giải thích.

Nhân dịp diễn đàn, bốn Thủ tướng các nước thành viên ASEAN sẽ tham dự và thăm chính thức Việt Nam, gồm Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.

Về thành phần tham dự, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, năm nay có hai điểm mới đáng chú ý.

Đó là lần đầu tiên AFF có một phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác giữa các chính đảng ở Đông Nam Á - một kênh đối thoại mới, bổ sung cho hợp tác giữa chính phủ với chính phủ. Lần đầu tiên, diễn đàn tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do TP Hà Nội chủ trì.

Cùng với chuỗi hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo, sự góp mặt của các chính đảng, các thành phố, giới trẻ và doanh nghiệp cho thấy AFF thực sự là một diễn đàn rộng mở, nơi chính sách được bàn thảo từ nhiều kênh để sát thực tiễn hơn, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Qua hai kỳ tổ chức năm 2024 và 2025, nhiều ý tưởng, sáng kiến từ diễn đàn đã được tiếp thu, phản ánh trong văn kiện của các hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm. Điều đó cho thấy AFF không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà thực sự bổ trợ thiết thực cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Việt Nam kỳ vọng AFF 2026 sẽ đóng góp thêm nhiều góc nhìn, sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam mong muốn tiếp tục thể hiện vai trò một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực, qua đó triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước.