Chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba năm 2026, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9-10/6.

Nhân dịp diễn đàn lần này, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-9/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/6 và Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/6.

Người phát ngôn cho biết quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Nội hàm gắn kết chiến lược được bổ sung vào quan hệ song phương nhằm định vị cho quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương và định hướng cho hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.

Quan hệ Việt Nam và Timor Leste phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 7/2025, Việt Nam đã thành lập Đại sứ quán tại thủ đô Dili của Timor Leste. Hợp tác đầu tư giữa hai nước là một điểm sáng với hoạt động hiệu quả của công ty Telemor (Viettel Timor), đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành viễn thông Timor Leste. Hai bên cũng phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn chia sẻ trong thời gian các chuyến thăm, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Timor Leste sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam cũng như có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Cũng theo bà Hằng, Diễn đàn Tương lai ASEAN có chủ đề "Cùng định hình tương lai chung hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm".

Diễn đàn bao gồm nhiều hoạt động phong phú như: phiên toàn thể về chủ đề tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và mô hình phát triển. Ngoài ra, diễn đàn còn có các tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Đến nay, ban tổ chức đã ghi nhận hơn 600 đại biểu đăng ký tham dự, bao gồm lãnh đạo cấp cao Việt Nam và các nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các học giả.

"Chúng tôi hy vọng diễn đàn sẽ đưa ra được những ý tưởng mới, giải pháp sáng tạo nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng" - bà Hằng bày tỏ kỳ vọng.