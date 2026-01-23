Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, còn Đảng Nhân dân cách mạng Lào cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư Tô Lâm đón tiếp trong năm 2026 và trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân trong chuyến thăm Lào vào tháng 12/2025. Ảnh: TTXVN

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết cùng chung lý tưởng cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong mọi giai đoạn lịch sử.

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là di sản thiêng liêng, vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ, để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Mối quan hệ này đã được hun đúc qua chiến tranh và hòa bình, là tài sản chung thiêng liêng nhất của hai dân tộc, mang tính sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào có vai trò chiến lược quan trọng, quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; đồng thời góp phần tích cực, có ý nghĩa vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.