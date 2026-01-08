Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của ông Thongloun Sisoulith trong suốt thời gian qua. Sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân đối với ông Thongloun Sisoulith thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phạm Hải

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhất là sự sáng tạo trong việc đề ra những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, toàn Đảng và toàn dân Lào nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội 12 đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, trên cương vị cao cả của mình, Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith tiếp tục đạt được nhiều thành công trên cương vị cao cả của mình, tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; cùng với các lãnh đạo và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong sớm được đón Tổng Bí thư Lào sang thăm Việt Nam để cùng trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi thư chúc mừng đến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounlea Phandanouvong và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa 12.