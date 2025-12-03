Kỳ họp nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng hai nước đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu.

Quan hệ chính trị ở mức cao nhất; hợp tác quốc phòng - an ninh giữ vai trò trụ cột; kinh tế, thương mại tăng trưởng ấn tượng; hợp tác về tài chính có nhiều đột phá; hợp tác năng lượng có tiến triển; viện trợ phát huy hiệu quả; tổ chuyên gia Lào - Việt hoạt động hiệu quả; hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch tăng mạnh; những vướng mắc tại các dự án được tháo gỡ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào. Ảnh: Nhật Bắc

Hai Thủ tướng nhận thấy trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp thì sự gắn bó, tin cậy giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần có quyết tâm mới, cách tiếp cận mới, động lực mới và tạo đà, tạo lực, tạo khí thế mới để cùng nhau phát triển; đồng thời thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; xây dựng mối quan hệ giữa hai nước trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Hai Thủ tướng thống nhất hai bên bắt tay ngay vào việc làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào với tầm cao mới: "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", với "quan hệ chính trị là sống còn, hợp tác quốc phòng - an ninh và kinh tế là then chốt, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo là đột phá, hợp tác doanh nghiệp và nhân dân là nền tảng, hợp tác địa phương là đòn bẩy".

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào cho biết sẽ chỉ đạo phân ban Ủy ban liên chính phủ Lào - Việt tạo bước đột phá, đi vào chiều sâu, triển khai thực hiện tốt thỏa thuận và chỉ đạo cấp cao trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn tại Lào; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng; triển khai tuyến đường bộ cao tốc Vientiane - Hà Nội; nâng cao hiệu quả dự án khai thác muối mỏ kali… Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của Lào, nhất là các dự án về nông nghiệp sạch, có giá trị cao, khoa học công nghệ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lào đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; hoàn toàn nhất trí xây dựng Đại học Lào - Việt; chú trọng phát triển các trường dạy nghề, trường học ở khu vực biên giới.

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn; tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Việt Nam và Lào cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng với việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của mỗi nước.

Hai bên tiếp tục tăng cường thúc đẩy, đưa quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, định hướng tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào. Hai bên hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện.

Hai bên ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: Nhật Bắc

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại Việt Nam - Lào. Trong đó có việc tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; nghiên cứu triển khai các dự án quy mô lớn tại Lào như xây dựng trường Đại học Việt Nam - Lào, trung tâm triển lãm…

Chính phủ Lào tạo điều kiện ưu đãi, thuận lợi cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam; nghiên cứu điều chỉnh các quy định về thời gian thực hiện trong đầu tư thủy điện, khai khoáng phù hợp với tình hình mới.

Hai Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Hai nước phấn đấu tiếp tục thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2026 tăng từ 10-15% so với năm 2025, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD/năm.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành 1.300 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.