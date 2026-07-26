Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 26/7/2026, chương trình Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).
Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Theo TTXVN
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