Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 26/7/2026, chương trình Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
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Hàng ghế đầu tại Chương trình Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được dành tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, với hình ảnh ba lô và kỷ vật của người lính được đặt trang trọng trên từng ghế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN
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Chương trình cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
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Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Theo TTXVN