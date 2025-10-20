Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Đoàn đại biểu các tỉnh, thành lần lượt vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết thúc lễ viếng, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm trước sảnh Tòa nhà Quốc hội chuẩn bị dự phiên họp trù bị trước khai mạc.

Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến khoảng 40 ngày.