Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Trước phiên họp của đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu dự đại hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Đại hội có chủ đề là: “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự đại hội có 453 đại biểu, đại diện cho hơn 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài ra, đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân

Tại phiên chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Các lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ cũng sẽ dự đại hội.

Trong khuôn khổ đại hội, các bộ, ngành trưng bày quy mô lớn, giới thiệu bức tranh phát triển toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ; khẳng định vị thế Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới.