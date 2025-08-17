Sáng 17/8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lịch sử của Công an nhân dân Việt Nam là lịch sử anh hùng, truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam là vẻ vang, thành tích của Công an nhân dân Việt Nam vô cùng to lớn, góp phần quan trọng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Công an nhân dân luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, luôn phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”...

Công an nhân dân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, hy sinh, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, trở thành “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm”; gương mẫu đi đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức năng “đi trước mở đường”...