Trước phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 300 đại biểu, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030; trình bày các tham luận của Đại hội và thông báo chia tổ thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, quá trình xin ý kiến, tiếp thu ý kiến về báo cáo chính trị trình Đại hội, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, cá nhân đều đánh giá cao dự thảo báo cáo. Các ý kiến đánh giá kết quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp rất quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, của dân tộc.

Dự thảo báo cáo đã bám sát dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng, vào tình hình thực tiễn của đất nước nhiệm kỳ vừa qua cũng như tổ chức và hoạt động của Đảng ủy Quốc hội trên tinh thần đánh giá đúng, trúng, khách quan, minh bạch, nhìn thẳng vào sự thật về những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.

Trên cơ sở đó, báo cáo nêu ra các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đưa ra 4 trụ cột đột phá phát triển của nhiệm kỳ tới để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội cho biết thêm, các ý kiến góp ý cũng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, nhất là từ cuối năm 2024 đến nay đã tham mưu để Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quyết sách quan trọng, có tính chiến lược, nền tảng; đổi mới mạnh mẽ để công tác xây dựng pháp luật là khâu “đột phá của đột phá”; thể chế, pháp luật đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh, trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, rào cản, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự nghiệp phát triển.

Quốc hội đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng cũng đã được Đảng bộ Quốc hội chú trọng thực hiện, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp các lĩnh vực về nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng đảng cũng như tổ chức và hoạt động của các đảng bộ trực thuộc…

Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà trình bày tóm tắt báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Quá trình tiếp thu ý kiến được Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trên tinh thần cầu thị, tiếp thu đa số ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030...

Ngày mai Đại hội sẽ diễn ra phiên khai mạc, dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.