Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương quy định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm từ 0h đến 6h.

Cụ thể, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Tuy nhiên, thay đổi này hiện vẫn chưa được Bộ Công Thương áp dụng nên giờ cao điểm vẫn chia làm 2 khung như trước (9h30-11h30 và 17h-22h hàng ngày, trừ Chủ nhật), còn giờ thấp điểm từ 22h đến 4h ngày hôm sau.

Theo quy định tại Thông tư 60/2025, khung giờ mới chỉ được áp dụng khi có đợt điều chỉnh giá điện bình quân. Tuy nhiên, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 60 quy định về thực hiện giá bán điện, Bộ Công Thương đề nghị bỏ quy định chuyển tiếp về tiếp tục áp dụng khung giờ cũ cho đến khi có đợt điều chỉnh giá điện bình quân gần nhất.

Cơ quan này cũng dự kiến quy định mới sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm ký ban hành.

Điều này đồng nghĩa, khung giờ điện cao điểm mới có thể được áp dụng ngay trong mùa nắng nóng năm nay.

Tại dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo cho biết, khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường của hệ thống điện quốc gia đã được áp dụng 12 năm.

Thế nhưng, kể từ năm 2019, với sự thâm nhập mạnh mẽ và gia tăng nhanh tỷ trọng của nguồn điện mặt trời trong cơ cấu nguồn điện, biểu đồ huy động công suất các loại hình nguồn điện đã thay đổi đáng kể. Đồng thời, cơ cấu tiêu thụ điện của các thành phần phụ tải cũng có sự thay đổi lớn. Trong đó, tiêu thụ điện của khách hàng công nghiệp tăng từ gần 30% lên hơn 50% tổng điện thương phẩm; tiêu dùng điện của nhóm dân dụng - sinh hoạt giảm từ 50% xuống còn gần 33%.

Cùng với đó, cơ cấu nguồn điện có sự thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió. Vì vậy, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung - cầu điện năng trong bối cảnh mới.

Bộ Công Thương cho rằng, với cơ chế giá điện theo khung giờ mới, các khách hàng sẽ có động lực điều chỉnh hành vi tiêu thụ điện để giảm chi phí mua điện; giảm sử dụng vào giờ cao điểm và chuyển dịch sang khung giờ thấp điểm, giờ bình thường.

Ngoài ra, việc áp dụng khung giờ điện mới sẽ tạo động lực để các khách hàng phát triển thiết bị lưu trữ điện nhằm tự cân đối lại nguồn phát năng lượng tái tạo vào những thời điểm hệ thống cần bổ sung nguồn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống điện.

Cơ quan soạn thảo cũng nhấn mạnh, tình hình cung cấp điện trong năm 2026, đặc biệt là các tháng mùa khô, được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu, diễn biến nhanh và khó dự báo (xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu, nắng nóng cực đoan,...).

Do đó, việc áp dụng khung giờ điện mới theo Quyết định 963 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nguy cơ mất cân bằng cung - cầu điện. Đặc biệt là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối.

Trong quá trình xây dựng khung giờ điện mới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương cho phép áp dụng ngay trong mùa nắng nóng năm nay.

Mới đây, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cũng đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6/2026, nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.