Tại tọa đàm “Phát triển bền vững ngành điện, những vấn đề đặt ra” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 10/9, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam cho biết, thời gian qua dư luận có phản ánh hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Ngay sau đó, EVN đã chỉ đạo các công ty điện lực rà soát lại tất cả khách hàng liên quan đến vấn đề này.

Qua rà soát, phần sản lượng trong tháng 8/2025 khác với mọi năm là do những ngày đầu tháng 8 năm nay nắng nóng bất thường nên sản lượng của hệ thống tăng kỷ lục, đạt 1,084 tỷ kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Cũng qua thống kê, hiện có khoảng 3,2 triệu/31,8 triệu hộ khách hàng sinh hoạt (chiếm hơn 10%) có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7.

EVN đã giao các tổng công ty cài ứng dụng (app) cho khách hàng để theo dõi biến động sản lượng, đồng thời có tổng đài hotline trả lời kịp thời. Quá trình rà soát chưa phát hiện sai sót như phản ánh.

Bên cạnh đó, có một số thông tin giả, thông tin không đúng hoặc nhằm câu view bán hàng online; thậm chí có thông tin không rõ nguồn gốc, khó kiểm chứng.

“EVN vẫn đang tiếp tục rà soát. Nếu có phản ánh, tập đoàn sẽ giải đáp ngay. Chúng ta đang thực hiện công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ. Việc đo điện đều thực hiện từ xa, sau đó truyền online về, không còn việc đến đo chỉ số tại công tơ cơ như trước đây”, ông Nam nói.

Các chuyên gia tại tọa đàm. Ảnh: VGP

Theo ông Nam, EVN không phải là đơn vị duy nhất bán lẻ điện cho khách hàng. Ngoài tập đoàn, hiện có nhiều tổ chức mua buôn, bán lẻ điện. Tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, ban quản lý thường mua buôn điện từ EVN theo giá ưu đãi rồi bán lại cho cư dân, doanh nghiệp theo mức giá họ quy định.

Hiện có hơn 700 tổ chức mua buôn, bán lẻ điện, chiếm khoảng 8,6% tổng sản lượng. Do đó, nhiều phản ánh không chỉ liên quan đến EVN mà còn liên quan đến các tổ chức khác, những tổ chức này tập đoàn không quản lý được.

Tại tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Trịnh Quốc Vũ cho hay, giá bán lẻ điện áp dụng đồng đều cho khách hàng trên toàn quốc. Các đơn vị mua buôn, bán lẻ điện cũng phải tuân thủ theo giá do Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, họ được hưởng giá bán buôn điện thấp hơn giá bán lẻ để bảo đảm thu hồi đủ chi phí đầu tư lưới điện trong các khu công nghiệp, khu dân cư, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phản ánh về hóa đơn tăng đột biến và vấn đề đo đếm công tơ không chỉ xuất phát từ khách hàng của EVN, mà còn từ khách hàng của các đơn vị mua buôn, bán lẻ điện này.

Theo Phó Cục trưởng, với việc mở rộng lộ trình thị trường điện sang cấp độ thị trường bán lẻ cạnh tranh, sẽ có nhiều đơn vị mua buôn và bán lẻ điện cùng tham gia. Do đó, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn nhà cung cấp.

Nêu giải pháp về hóa đơn tiền điện, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, cho rằng việc cung cấp thông tin cho khách hàng là quan trọng nhất. Với những gia đình có lượng tiêu thụ điện trong 1-2 ngày tăng đột biến, EVN có thể gửi cảnh báo ngay, không đợi đến cuối tháng.

Thậm chí, có thể xuống trực tiếp hỗ trợ, tìm hiểu nguyên nhân, tránh tình trạng cuối tháng mới đưa ra một hóa đơn lớn khiến người dân bức xúc.

Ông lưu ý, thông tin về điện cũng quan trọng như dự báo thời tiết. Dựa trên số liệu thống kê, EVN có thể định kỳ hàng tuần đưa ra dự báo khu vực nào có mức tiêu thụ điện tăng cao và cảnh báo các hộ gia đình: nếu xu hướng này tiếp diễn, tiền điện có thể tăng thêm bao nhiêu. Người dân sẽ chủ động hơn trong việc tiết kiệm điện, thay vì bị động chờ hóa đơn.

Như vậy, EVN không chỉ là đơn vị cung cấp điện mà còn là người đồng hành cùng khách hàng.