Ngày 22/1, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 8h sáng nay (22/1) tại Mẫu Sơn chỉ còn 0,1 độ C.

Do nhiệt độ xuống thấp, kèm mưa và sương mù, khu vực này xuất hiện lớp băng mỏng từ khoảng 5h sáng cùng ngày và có xu hướng dày lên, bao phủ hàng rào tại đỉnh Mẫu Sơn và các thiết bị quan trắc thời tiết.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Đ.X

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sau mưa, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ phổ biến 8-15 độ C, riêng Mẫu Sơn 2-7 độ C; độ ẩm 67-85%.

"Một số du khách đã tới đỉnh Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng hiện tượng thời tiết này", ông Hoàng Quốc Huy cho biết.

Lớp băng mỏng xuất hiện từ khoảng 5h và có xu hướng dày lên. Ảnh: Đ.X

Còn theo bà Đào Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, do nhiệt độ xuống dưới 10 độ, địa phương đã cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Lạng Sơn đã có công văn về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.

Băng giá phủ lên thiết bị quan trắc thời tiết. Ảnh: Đ.X

Theo đó, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS các phường, xã được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tin cảnh báo, dự báo về diễn biến của đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần rà soát phương án ứng phó, tăng cường hướng dẫn việc đảm bảo sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín...

Cảnh tượng băng giá xuất hiện trên 'nóc nhà' thứ 2 của Cao Bằng Băng giá lần đầu tiên xuất hiện trong năm nay tại đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) tạo nên cảnh đẹp khiến nhiều người thích thú.

Dự báo thời tiết 1/12/2025: Miền Bắc vẫn rét khô, nguy cơ băng giá và sương muối Dự báo thời tiết 1/12/2025, miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì rét khô, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi.