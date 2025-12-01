Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (1/12), hình thái rét khô tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù, trời nắng, đêm và sáng sớm rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Tại các khu vực núi cao, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết miền Bắc duy trì hình thái rét khô với ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Theo các chuyên gia khí tượng, trong điều kiện rét khô, hơi nước ngưng tụ trên bề mặt lá cây và các bề mặt khác dễ hình thành băng giá, sương muối khi nhiệt độ hạ xuống xấp xỉ 0 độ. Tại những khu vực núi cao, khi nhiệt độ giảm mạnh về đêm, lớp băng giá và sương muối có thể xuất hiện với độ dày đáng kể.

Trong những tháng tới, băng giá, sương muối sẽ xảy ra nhiều hơn ở vùng núi Bắc Bộ và vùng núi Thanh Hóa.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/12, thời tiết chủ đạo là không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày nắng, sáng và đêm trời rét với mức nhiệt dao động từ 16-26 độ.

Ngoài ra, các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 1/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.