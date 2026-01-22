Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh đã bao trùm khắp miền Bắc. 10 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất từ 19h ngày 21/1 đến 7h sáng nay (22/1) ở mức dưới 10 độ.

Trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao 1.500m, nhiệt độ giảm sâu xuống 0,2 độ. Tiếp đến là Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,4 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 4,6 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 5,6 độ.

Sau khu vực Mẫu Sơn, Lạng Sơn cũng ghi nhận là nơi có mức nhiệt rất thấp với 6,2 độ trong đêm qua. Đồng thời, các trạm quan trắc ở Cao Bằng, Sa Pa (Lào Cai), Sơn Động (Bắc Ninh) cũng ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ.

Thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại, vùng núi khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, rét đậm đã xảy ra trên diện rộng, có nơi rét hại; trạm Hà Đông ghi nhận nhiệt độ lúc 6h sáng nay là 10,9 độ; còn trong khoảng từ 19h ngày 21/1 đến 7h sáng nay, nhiệt độ thấp nhất là 10,8 độ.

Nhiệt độ thực đo thấp nhất từ 19h ngày 21/1 đến 7h ngày 22/1. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 4-10 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng nay, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại; rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai (23/1). Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-12 độ, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội sáng nay có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, có nơi rét hại đến khoảng ngày mai (23/1). Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Từ hôm nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, hiện nay khối không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh sẽ hoạt động ổn định, sau suy yếu dần, khoảng ngày 28-29/1 khả năng được tăng cường trở lại.

Dự báo thời tiết TPHCM những ngày tới phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm. Trong đó, đêm mai, khả năng một số nơi như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một… nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ, có nơi dưới 19 độ.