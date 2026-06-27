Một trong ba nội dung chính của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (gọi tắt là Chương trình Nông thôn, miền núi) là xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ khoa học và công nghệ, thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin, kiến thức khoa học và công nghệ.

Việc phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng cho người dân ở các khu vực còn nhiều khó khăn như nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số luôn được các cấp chính quyền trung ương, địa phương quan tâm.

Thông tin về kết quả thực hiện nội dung truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trong khuôn khổ Chương trình Nông thôn, miền núi giai đoạn 2016 – 2025, báo cáo của Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) cho hay, để triển khai nội dung này, Bộ KH&CN đã phê duyệt nhiệm vụ “Truyền thông khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Nông thôn miền núi” giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN (nay là Trung tâm Truyền thông KH&CN) là đơn vị chủ trì.

Sau 10 năm triển khai, đến nay nhiệm vụ “Truyền thông khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Nông thôn miền núi” đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra.

Các kết quả nổi bật của nhiệm vụ này có thể kể đến như xây dựng và vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của Chương trình; tổ chức 6 hội thảo, tập huấn cho các học viên là phóng viên, biên tập viên và cán bộ thông tin - truyền thông của Sở KH&CN tại các tỉnh/thành phố về kỹ năng truyền thông khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng 25 video clip về các kết quả của các dự án có kết quả nổi bật; phỏng vấn các nhà khoa học, quản lý về cơ chế chính sách và các cách tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ cho người dân bằng tiếng Việt hoặc tiếng H’Mông, tiếng Ê Đê, tiếng Khmer, tiếng Tày, tiếng Mường...

Sản phẩm từ Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025 đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự hội thảo tổng kết Chương trình được Bộ KH&CN tổ chức ngày 26/6.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số cũng đã được triển khai thông qua nhiều hình thức.

Song song với việc nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án, công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên và người dân cũng đã được chú trọng. Theo Cục Đổi mới sáng tạo, công tác đào tạo lực lượng kỹ thuật viên và người dân thời gian qua đã luôn được gắn chặt với thực tế sản xuất thông qua cơ chế lồng ghép bắt buộc vào nội dung của từng dự án. Qua các dự án, Chương trình đã đào tạo được 3.520 kỹ thuật viên và tập huấn cho 78.610 người dân về các kỹ thuật chuyển giao cho dự án.

“Qua công tác kiểm tra, giám sát thực địa cho thấy hầu hết các mô hình triển khai trong nhân dân đều thực hiện tốt. Điều này chứng minh công tác truyền đạt, hướng dẫn kỹ thuật tại cơ sở đã được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và có tính khả thi cao”, báo cáo của Cục Đổi mới sáng tạo cho hay.

Kết quả của các hoạt động truyền thông, phổ biến tri thức và đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng cho các cán bộ, kỹ thuật viên và người dân đã góp phần làm nên thành công chung của Chương trình. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và tăng cường năng lực khoa học, công nghệ tại địa phương.