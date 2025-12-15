“Làm thông minh, thu bền vững”

Sau khi sáp nhập từ hai xã Kỳ Phú và Phú Long, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình hôm nay đang từng ngày đổi mới. Đáng mừng nhất là thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt nhờ những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng vùng, tạo nên bức tranh nông nghiệp mới đầy triển vọng.

Trong hành trình nâng cao thu nhập cho người dân, xã Phú Long đã lựa chọn con đường “làm thông minh, thu bền vững”. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng. Không ít hộ dân sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc thời vụ, nay đã chuyển mình mạnh mẽ sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Mô hình lúa đặc sản mang lại thu nhập cho người dân Phú Long.

Khoảng 10 năm trước, người dân chủ yếu trồng cây ngô, sắn thì đến nay, địa phương đã chuyển sang trồng na với diện tích mở rộng lên 200 ha. Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ, tưới tiết kiệm và bao quả, nhiều hộ dân có thu nhập tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây. Đặc biệt, sản phẩm na trái vụ Phú Long đạt chuẩn OCOP 4 sao, khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường; thương lái đến tận vườn thu mua, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Những ngày này, bà con nông dân trong xã đang khẩn trương thu hoạch lúa nếp cau – giống lúa truyền thống gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Hiện toàn xã duy trì diện tích khoảng 60 ha, cho giá trị kinh tế cao hơn lúa thường từ 20 – 30%. Theo người dân, nếp cau được giá, thương lái đến tận ruộng thu mua, mỗi vụ cho năng suất từ 2 – 2,5 tạ/sào, giá bán dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi sào lúa nếp cau cho thu lãi từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Cùng với đó, mô hình nuôi hươu lấy nhung đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại Phú Long. Toàn xã hiện có hơn 40 hộ nuôi với tổng đàn trên 600 con. Các hộ dân cho biết, hươu dễ nuôi, ít bệnh, giá trị nhung cao, mỗi con hươu cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Theo tính toán, mỗi con hươu có thể cho khai thác từ 10 đến 15 năm, thậm chí lên tới 26 năm, mang lại doanh thu từ 180 đến 250 triệu đồng/con. Hiện nhung hươu được bán với giá khoảng 2 triệu đồng/lạng, được người tiêu dùng ưa chuộng, dễ tiêu thụ trên thị trường.

Tại thôn 1, mô hình nuôi hươu của gia đình ông Tống Xuân Minh đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ban đầu, ông chỉ nhập vài con hươu trưởng thành, nhờ ham học hỏi, cần cù, chịu khó, đến nay ông Minh đã nắm vững kỹ thuật chăn nuôi hươu sao. Đàn hươu của gia đình hiện phát triển lên hơn 100 con và đã cho khai thác nhung, một số cặp hươu giống được bán với giá trên 20 triệu đồng/cặp. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Minh thu nhập hơn 1 tỷ đồng từ nuôi hươu.

Hiệu quả từ các mô hình sản xuất, chăn nuôi đã góp phần quan trọng nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Long. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,05%; nhiều hộ có thu nhập từ 250 – 300 triệu đồng/năm; 96% hộ dân có nhà ở kiên cố; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 91%. Đây là minh chứng cho thấy tiêu chí thu nhập – tiêu chí nền tảng trong bộ tiêu chí nông thôn mới – đã được địa phương hoàn thành đúng lộ trình sau sáp nhập.

Nỗ lực cán đcíh nông thôn mới nâng cao

Với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, xã Phú Long đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2025 – 2030, xã đặt mục tiêu thu nhập bình quân đạt từ 96 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 1%; hộ khá, giàu bền vững chiếm từ 65% tổng số hộ trở lên; diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt trên 70% tổng diện tích canh tác; có từ 4 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, xã Phú Long tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao tiêu chí thu nhập. Đặc biệt là chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Từ việc chuyển đổi mô hình sản xuất, đổi mới tư duy làm ăn đến sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân, Phú Long đang khẳng định bước đi vững chắc trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn kiến tạo nền nông nghiệp bền vững, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân.