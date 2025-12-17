Chung tay xây dựng cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp

Những ngày này, trên các tuyến phố của phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc với những hàng cau thẳng tắp, các dải hoa rực rỡ sắc màu, hệ thống tranh tường sinh động và không gian sống sạch sẽ, văn minh. Sự đổi thay rõ nét ấy là kết quả từ các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phường phát động và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

Để tạo sức lan tỏa, Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, gắn trách nhiệm của từng tổ dân phố, từng gia đình và mỗi cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sơn cho biết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được xác định lấy người dân làm trung tâm, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, đồng hành. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc phường chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Phát triển các mô hình kinh tế có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững

Trong quá trình chỉnh trang đô thị, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng, tường bao để mở rộng đường giao thông, tạo mặt bằng thông thoáng, thuận lợi cho việc đi lại. Từ các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, hàng trăm mét vuông đất đã được nhân dân tự nguyện đóng góp.

Điển hình tại thôn Nguyễn, trước thực trạng nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Các tổ chức hội, đoàn thể còn phát động các phong trào thi đua như: đường hoa phụ nữ, tổ dân phố xanh - sạch - đẹp, ngày Chủ nhật xanh… Các phong trào đều được đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng phố, trưởng các đoàn thể gương mẫu thực hiện trước, từ đó tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bích họa được hình thành, góp phần tạo nên không gian đô thị sinh động, gần gũi.

Nâng cao thu nhập, nền tảng của nông thôn mới bền vững

Song song với xây dựng cảnh quan môi trường, Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sơn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững.

Phường đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng, bền vững. Nhiều diện tích ruộng trũng, kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản, nuôi ong, trồng sắn dây, từng bước hình thành các sản phẩm OCOP, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình nuôi tôm càng xanh của hộ nông dân Nguyễn Văn Vịnh là minh chứng rõ nét của việc chuyển đổi sản xuất. Từ khu ruộng trũng kém hiệu quả, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Ban đầu nuôi cá cho hiệu quả không cao, nhờ sự tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, gia đình chuyển sang nuôi tôm càng xanh. Hiện mô hình cho năng suất đạt khoảng 1,6 tấn/ha, mang lại thu nhập cao gấp 10 lần so với nuôi cá truyền thống.

Bên cạnh đó, với lợi thế đất đồi rừng, những năm qua phường Yên Sơn tập trung phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Đến nay, toàn phường có trên 40 hộ nuôi ong với quy mô từ 20 đến 40 đàn mỗi hộ, hình thành vùng sản xuất mật ong ổn định. Sản phẩm mật ong Yên Sơn không chỉ tiêu thụ trong địa bàn mà còn được kết nối đưa vào các cửa hàng nông sản sạch, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người dân. Ngoài hiệu quả kinh tế, nghề nuôi ong còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Để các mô hình sản xuất tiếp tục phát huy hiệu quả và được nhân rộng, ngoài việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sơn còn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; hỗ trợ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Với cách làm bài bản, linh hoạt và sát thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sơn đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Từ xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp đến thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đây chính là nền tảng quan trọng để Yên Sơn tiếp tục phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững trong thời gian tới.