Đưa công nghệ số vào công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế - HueIOC thuộc Sở KH&CN thành phố Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng phường Thuận Hóa triển khai công tác tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên nền tảng số Hue-S vào ngày 26/7.

Phường Thuận Hóa là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Huế và cả nước tiên phong ứng dụng công nghệ số trong triển khai công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố qua nền tảng số Hue-S. Hoạt động này góp phần đổi mới phương thức tổ chức bầu cử, hiện đại hóa quy trình điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Để bảo đảm công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố tại phường Thuận Hóa qua Hue-S diễn ra thuận lợi, Trung tâm HueIOC đã trực tiếp hỗ trợ xuyên suốt từ hạ tầng kỹ thuật, cấu hình hệ thống, hướng dẫn quy trình vận hành, cho đến theo dõi việc cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ vậy, đã góp phần bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu tổ chức bầu cử theo đúng quy định.

Việc tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên nền tảng Hue-S góp phần đổi mới phương thức tổ chức bầu cử, tăng cường tính công khai, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Việc triển khai mô hình bầu cử thông qua nền tảng Hue-S được nhận định mang lại nhiều tiện ích thiết thực, giúp đơn giản hóa quy trình tổ chức bầu cử, giảm khối lượng công việc thủ công, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức.

Đặc biệt, mô hình bầu cử này còn giúp các cấp lãnh đạo dễ dàng theo dõi, giám sát và điều hành theo thời gian thực, nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, báo cáo kết quả ngay sau khi kết thúc bầu cử.

Kết quả triển khai đưa công nghệ số vào công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Thuận Hóa sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Thành phố Huế tiếp tục đánh giá hiệu quả, hoàn thiện giải pháp và nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các phường, xã khác trên địa bàn trong thời gian tới.

Hue-S đã phát đi hơn 5.900 bản tin truyền thông, cảnh báo

Được phát triển theo hướng siêu ứng dụng trên nền tảng di động với 1 ứng dụng duy nhất tích hợp, Hue-S vừa triển khai các dịch vụ đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp; vừa ứng dụng chính quyền số phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Huế.

Theo dữ liệu của Trung tâm HueIOC, 100% dịch vụ đô thị thông minh đã được tích hợp trên Hue-S, với hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó hơn 900.000 tài khoản của người dân thành phố Huế được xác thực qua ứng dụng định danh quốc gia - VNeID cùng hơn 400.000 tài khoản đến từ các tỉnh, thành phố khác và trên 20 quốc gia có cộng đồng người Huế sinh sống.

Đến nay, Hue-S đã thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, hệ thống phản ánh hiện trường đã kết nối 164 cơ quan, đơn vị tham gia xử lý, tiếp nhận hơn 135.700 phản ánh.

Trong đó, hơn 108.800 phản ánh đã được xác minh, chuyển xử lý, tỷ lệ hoàn thành đạt trên 99%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 91%. Tổng đài 19001075 đã tiếp nhận và xử lý hơn 840.700 cuộc gọi; hệ thống hỏi đáp với cơ quan nhà nước tiếp nhận trên 10.000 câu hỏi, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân.

Với lĩnh vực phòng, chống thiên tai, nền tảng Hue-S đã tích hợp các chức năng cảnh báo thời tiết, mực nước, bản đồ ngập lụt, sạt lở, hồ đập, thủy điện và chức năng SOS khẩn cấp.

Về truyền thông và cảnh báo, Hue-S đã phát đi hơn 5.900 bản tin truyền thông, cảnh báo, thu hút trên 5,6 triệu lượt truy cập. Riêng lĩnh vực phòng, chống thiên tai, nền tảng đã tích hợp các chức năng cảnh báo thời tiết, mực nước, bản đồ ngập lụt, sạt lở, hồ đập, thủy điện và chức năng SOS khẩn cấp; phát hơn 2.648 bản tin cảnh báo, thu hút gần 1,93 triệu lượt truy cập, tiếp nhận hơn 3.000 yêu cầu hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hue-S đã tích hợp nhiều dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân như dịch vụ công trực tuyến, điện, nước, vệ sinh môi trường, giáo dục, quy hoạch, thanh toán không dùng tiền mặt và du lịch thông minh.

Cụ thể, 330 cơ sở giáo dục đã triển khai thanh toán học phí qua Hue-S với tổng giá trị giao dịch trên 50 tỷ đồng; dịch vụ giáo dục thu hút gần 300.000 tài khoản và ghi nhận hơn 13,7 triệu lượt truy cập. Hệ thống cũng đã số hóa hơn 3.300 địa điểm du lịch, tích hợp 97 đồ án quy hoạch và bản đồ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.

Đáng chú ý, Thành phố Huế đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong công tác giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn xã hội. Hệ thống hơn 800 camera thông minh, ứng dụng 29 giải pháp trí tuệ nhân tạo - AI, đã phát hiện gần 49.700 trường hợp vi phạm giao thông, hỗ trợ xử phạt trên 15,4 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ lực lượng Công an truy vết hơn 360 vụ việc có dấu hiệu hình sự, phát hiện 820 sự vụ nghi cháy rừng.

Ngoài ra, hệ thống giám sát thông tin mạng được tích hợp trên Hue-S cũng đã thu thập, phân tích gần 4,93 triệu tin, bài trên không gian mạng, góp phần kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin vi phạm và bảo đảm an ninh mạng.