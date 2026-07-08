Người dân không chỉ được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng sản xuất hiện đại mà còn được cung cấp các thông tin thiết yếu về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế.

Tại các lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về các loại hình thiên tai thường xảy ra tại địa phương, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; đồng thời được hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động hành động sớm dựa trên dự báo thiên tai.

Bên cạnh đó, người dân được hướng dẫn các kỹ thuật thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng hợp lý tài nguyên và tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ngoài phần lý thuyết, các lớp tập huấn dành nhiều thời gian để học viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình sản xuất hiệu quả và thảo luận các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, từng hộ. Phương pháp tập huấn theo hướng tương tác, lấy người học làm trung tâm giúp người dân dễ tiếp thu và áp dụng vào sản xuất.

Theo kế hoạch, sau khoảng ba tháng, FAO sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả áp dụng kiến thức của các học viên sau tập huấn, làm cơ sở nhân rộng những mô hình phù hợp tại địa phương.

Thông qua hoạt động này, người dân được bổ sung kiến thức, kỹ năng sản xuất hiện đại, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững. Đây là nền tảng giúp các hộ dân chủ động hơn trong sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nâng cao thu nhập và hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững.

Trịnh Tường là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Đặc biệt, bão Yagi năm 2024 và bão Bualoi năm 2025 đã gây nhiều thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó thiên tai được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm giảm rủi ro, bảo vệ sinh kế và phục hồi sản xuất.