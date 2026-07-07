Đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn nhờ hạ tầng số

Với hơn 13.000 điểm phục vụ cùng trên 40.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đang từng bước chuyển mình từ doanh nghiệp bưu chính truyền thống trở thành doanh nghiệp cung cấp hạ tầng phục vụ, là cánh tay nối dài của chính quyền các cấp và đối tác đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số.

Hiện tại, Vietnam Post đang tập trung phát triển ba trụ cột chiến lược gồm: hạ tầng phục vụ Chính phủ số và chính quyền số; hạ tầng logistics và thương mại điện tử quốc gia; hạ tầng cung cấp các dịch vụ công ích và an sinh xã hội đến tận người dân.

Định hướng phát triển nêu trên vừa tiếp tục được thể hiện rõ qua thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa Vietnam Post với UBND tỉnh Nghệ An, được ký kết chiều ngày 6/7.

Bởi lẽ, thỏa thuận này không chỉ mở rộng hợp tác về bưu chính, logistics, thương mại điện tử, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn, đó là: Đưa dịch vụ công đến gần người dân, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng. Việc triển khai thỏa thuận sẽ góp phần giảm nghèo thông tin, từng bước giúp người dân địa phương giảm nghèo bền vững.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Vietnam Post giai đoạn 2026 – 2030 mở ra nhiều nội dung phối hợp thiết thực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghệ An.

Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình hợp tác giai đoạn mới không chỉ dừng ở việc cung ứng dịch vụ mà hướng tới tạo ra những giá trị bền vững cho địa phương. Mỗi điểm phục vụ của Bưu điện không chỉ là nơi giao dịch bưu chính mà sẽ trở thành điểm kết nối giữa chính quyền với người dân, giữa sản xuất với thị trường, giữa các chương trình an sinh với cộng đồng và giữa dịch vụ công với chuyển đổi số.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác sớm được triển khai vào thực tiễn; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Vietnam Post để cụ thể hóa thỏa thuận bằng những chương trình, kế hoạch và sản phẩm cụ thể.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác sớm được triển khai vào thực tiễn.

Cụ thể, một nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Vietnam Post giai đoạn 2026 - 2030 là cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Theo đó, Vietnam Post sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tham gia chỉnh lý, số hóa hồ sơ, hướng dẫn người dân, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng như các trung tâm hành chính công cấp xã, phường.

Đặc biệt, mỗi điểm phục vụ của Bưu điện sẽ từng bước trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận các thông tin, dịch vụ của chính quyền số ngay tại cơ sở. Hai đơn vị cũng dự định sẽ triển khai mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại và ki-ốt hành chính công thông minh trên địa bàn, góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tạo thuận tiện cho người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ thiết yếu

Bên cạnh nội dung hợp tác về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An và Vietnam Post cũng sẽ phối hợp phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng hệ thống kho bãi, vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và kết nối hàng hóa của Nghệ An với thị trường trong nước và quốc tế.

Phát triển hạ tầng phục vụ Chính phủ số và chính quyền số đã được xác định là 1 trong 3 trụ cột chiến lược của Bưu điện Việt Nam.

Các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho hộ sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh thông qua việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử của Bưu điện, phát triển các điểm giới thiệu sản phẩm tại mạng lưới Bưu điện xã, đồng thời cung cấp các giải pháp chuyển đổi số như hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và thiết bị thanh toán hiện đại.

Một nội dung quan trọng khác cũng sẽ được 2 đơn vị tập trung là nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công, trợ giúp xã hội và nhiều chương trình an sinh khác theo hướng an toàn, chính xác, đúng thời gian; mở rộng các dịch vụ tài chính bưu chính, thanh toán không dùng tiền mặt, thu hộ, chi hộ nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, góp phần hạn chế tín dụng đen tại địa phương.

Song song đó, Vietnam Post cũng sẽ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước thông qua mạng bưu chính chuyên dùng - KT1, phát hành báo Đảng theo Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và phát triển mạng lưới điểm phục vụ theo hướng hiện đại.

Thời gian qua, Vietnam Post đã có nhiều kinh nghiệm triển khai mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại và ki-ốt hành chính công thông minh tại các địa phương trên cả nước. Theo thống kê, giai đoạn 2020 - 2025, Bưu điện đã tiếp nhận, luân chuyển và chuyển trả hơn 156 triệu hồ sơ hành chính; đồng thời bố trí hàng nghìn nhân sự trực tiếp hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.