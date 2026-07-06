Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung vừa ký ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo kèm theo Quyết định số 1903.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung: “Xây dựng không gian mạng trong phạm vi quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo an toàn, ổn định, thông suốt, có năng lực phòng vệ tốt và khả năng chống chịu cao, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên không gian mạng gắn với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo”.

Về mục tiêu cụ thể, trong năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu.

Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, tập huấn sẽ được tích cực triển khai, bảo đảm tối thiểu 20% công chức, viên chức được nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin, an ninh mạng và an ninh dữ liệu; 100% chuyên gia công nghệ thông tin, an toàn thông tin và chuyển đổi số tại Trung tâm Chuyển đổi số được đào tạo, tập huấn nâng cao làm hạt nhân để triển khai các hoạt động về an ninh mạng, bảo mật thông tin.

Đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kỹ năng số cơ bản; phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh mạng, an toàn thông tin của Bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham gia phối hợp triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng của quốc gia.

Không chỉ dừng ở những mục tiêu ngắn hạn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoạch định cả tầm nhìn chiến lược đến năm 2045: “Tham gia triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền an ninh mạng quốc gia bền vững, tự chủ trong phạm vi quản lý của Bộ; Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác an ninh mạng có trình độ chuyên môn cao; tăng cường tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng các công nghệ số phù hợp, giảm phụ thuộc vào các giải pháp bên ngoài…”.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho người dân, chức sắc, chức việc tôn giáo và doanh nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn từ nay tới năm 2030 là nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức an ninh mạng trên nền tảng “Bình dân học vụ số” sẽ được triển khai thường xuyên.

Cùng với đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tuyên truyền sâu rộng để giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho người dân, chức sắc, chức việc tôn giáo và doanh nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện, phòng, chống lừa đảo; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng tránh bị lợi dụng, thao túng thông tin.

Đặc biệt, Bộ sẽ xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông, đào tạo đa dạng, phù hợp với đặc thù của công tác dân tộc và tôn giáo; chú trọng xây dựng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền được số hóa và biên dịch sang tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin với các đối tác quốc tế; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, diễn tập, đào tạo, bồi dưỡng về an ninh mạng; nghiên cứu, đề xuất tham gia các sáng kiến, chương trình đào tạo khu vực phù hợp với lĩnh vực dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo.