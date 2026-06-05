Lấp đầy khoảng trống thông tin, xóa bỏ hủ tục lạc hậu

Nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) đã trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc xã Nhi Sơn, Pù Nhi.

Bằng sự gần dân, sát dân và những việc làm cụ thể, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao nhận thức và từng bước xây dựng nếp sống văn minh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Tại các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa, trước đây nhiều hủ tục đã tồn tại dai dẳng trong đời sống đồng bào. Tập quán không đưa người đã khuất vào quan tài, tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày hay giết mổ gia súc tràn lan không chỉ gây tốn kém mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Đằng sau những hủ tục ấy là sự hạn chế về nhận thức và thiếu hụt thông tin, khiến người dân khó tiếp cận những kiến thức, chủ trương mới.

Nhận thức rõ điều đó, từ năm 2013 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã kiên trì thực hiện phương châm “bám bản, bám dân”, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động. Không áp đặt hay cưỡng ép, các anh lựa chọn cách làm gần gũi, tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào, đồng thời giải thích bằng những câu chuyện thực tế và những lợi ích cụ thể trong đời sống.

Có những quan niệm phải mất nhiều năm mới thay đổi, có những gia đình phải vận động nhiều lần mới đồng thuận. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và trách nhiệm, những người lính quân hàm xanh đã từng bước giúp đồng bào hiểu rằng từ bỏ hủ tục không phải là đánh mất bản sắc văn hóa, mà là hướng tới cuộc sống văn minh, tiến bộ hơn.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì tuyên truyền, nhiều hủ tục tại các bản làng vùng biên đã dần được xóa bỏ. Những đám tang kéo dài nhiều ngày được tổ chức gọn gàng, văn minh hơn; người dân đã thực hiện việc đưa người đã khuất vào quan tài theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nhận thức về vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con em cũng ngày càng được nâng cao.

Gần dân, sát dân, đưa chủ trương vào cuộc sống

Nếu việc xóa bỏ hủ tục giúp người dân thay đổi nhận thức thì phát triển kinh tế, nâng cao đời sống chính là thước đo rõ nhất cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động ở vùng biên. Với đồng bào nơi đây, niềm tin không đến từ những khẩu hiệu mà được xây dựng từ những đổi thay cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Từ những buổi tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn bản đến những lần trực tiếp xuống từng hộ gia đình hướng dẫn cách làm ăn, cán bộ biên phòng đã trở thành cầu nối đưa kiến thức, thông tin và các chủ trương hỗ trợ của Nhà nước đến với người dân vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện chủ trương phân công đảng viên Bộ đội Biên phòng phụ trách hộ gia đình và tham gia cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, Trung tá Lê Hữu Nghị được tăng cường giữ chức Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn. Với tinh thần gần dân, sát dân, anh thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo Trung tá Lê Hữu Nghị, để người dân tin tưởng và làm theo, điều quan trọng nhất là phải biến chủ trương thành hành động cụ thể.

“Chúng tôi triển khai các chủ trương, kế hoạch đã đề ra với phương châm "nói thật, làm thật, hiệu quả thật" để bà con thấy được kết quả cụ thể. Khi người dân nhìn thấy cuộc sống của mình thay đổi, thu nhập được cải thiện thì họ sẽ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và tích cực tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương”, Trung tá Lê Hữu Nghị chia sẻ.

Từ cách làm đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương được nhân rộng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Không chỉ mang đến sinh kế, những người lính quân hàm xanh còn góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin ở vùng biên. Khi điện được kéo về bản, đường giao thông được đầu tư, trẻ em được đến trường và người dân có điều kiện tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thức của cộng đồng cũng từng bước được nâng lên. Người dân hiểu hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, biết áp dụng kiến thức mới vào sản xuất và chủ động loại bỏ những tập quán lạc hậu không còn phù hợp.

Từ những việc làm cụ thể, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã góp phần lấp đầy những “khoảng trống nhận thức” ở vùng biên giới. Khi người dân có kiến thức, có sinh kế và có niềm tin, các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc cũng không còn đất để len lỏi. Đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.