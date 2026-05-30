Chiều 30/5, thêm 4 người Lào được cứu khỏi hang sau 10 ngày mắc kẹt. Video: Facebook Chakkit Taengtang

Theo hãng tin CNN và báo Guardian, hiện vẫn còn 2 người mất tích. Trước đó, hôm 29/5, có một người đã tự rời hang thành công.

Truyền thông Lào cho hay một nhóm gồm 8 người đã vào hang từ tuần trước để tìm kiếm khoáng sản quý, rồi bị mắc kẹt bên trong do lũ quét chặn đường ra. Một trong số này đã thoát ra ngoài và báo cáo với chính quyền về 7 người còn mắc kẹt trong hang.

Tổ chức Tình nguyện cứu hộ nhân dân của Lào cho biết mực nước bên trong hang đã rút xuống đủ thấp để những người bị mắc kẹt có thể rời đi cùng với các thợ lặn, vốn đã vào bên trong để cung cấp thức ăn và nước uống. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ phải bơm nước ra khỏi hang động bị ngập nước rồi. Ảnh: Josh Richards

Theo lực lượng cứu hộ, vào ngày 29/5, nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hang an toàn sau chiến dịch này kéo dài khoảng 30 phút. Một đoạn video đã ghi lại khoảnh khắc người đàn ông này nổi lên khỏi mặt nước cùng với một thợ lặn, thở hổn hển rồi cố gắng bò qua một lối đi hẹp, ngập nước và loạng choạng đứng dậy.

CNN dẫn lời thợ lặn hang động người Pháp Robin Cuesta mô tả việc giải cứu thành công người sống sót đầu tiên là một "phép màu". Đó là vì việc giải cứu nạn nhân đã suy yếu sau nhiều ngày không có thức ăn và nước uống cũng như thiếu kinh nghiệm lặn chuyên nghiệp vô cùng khó khăn.

Chiều nay (30/5), thêm 4 người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang.

Các đội cứu hộ từ Lào và Thái Lan đã được các đồng nghiệp Nhật Bản và Malaysia hỗ trợ. Các chuyên gia Indonesia, Pháp và Australia cũng đã đến hiện trường tại một khu vực hiểm trở ở tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 120km về phía bắc.