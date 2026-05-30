Theo hãng tin CNN, bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella cho biết: "Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời, các chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất tổng thể là khỏe mạnh. Khả năng nhận thức và thể chất đều tuyệt vời. Ông hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của tổng tư lệnh và người đứng đầu nhà nước”.

Ông Barbabella cho biết thêm, việc tư vấn phòng ngừa đã diễn ra trong quá trình khám, bao gồm cả hướng dẫn chế độ ăn uống, khuyến nghị dùng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân.

Bác sĩ lưu ý rằng tổng thống cao 1m90 và nặng 108kg. Trong lần khám sức khỏe hồi tháng 4/2025, ông Trump nặng 102kg.

Sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 và nắm quyền trở lại, những đồn đoán về sức khỏe của ông đã buộc Nhà Trắng phải tiết lộ thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của người đứng đầu chính phủ.

Nhà Trắng cho biết tình trạng sưng phù ở chân và mắt cá chân của ông Trump, vốn được phát hiện vào mùa hè năm ngoái, là do suy tĩnh mạch mạn tính. Đây là tình trạng các van bên trong một số tĩnh mạch không hoạt động đúng cách, khiến máu ứ đọng hoặc tích tụ trong tĩnh mạch. Ông Trump đã thử mang tất nén nhưng thấy không thoải mái.

Tối 29/5, bác sĩ riêng của tổng thống Mỹ cho hay trong cuộc kiểm tra sức khỏe hồi đầu tuần, các chuyên gia đã ghi nhận tình trạng sưng nhẹ ở cẳng chân của ông Trump nhưng đã cải thiện so với năm ngoái.

Về sức khỏe tim mạch của ông Trump, bác sĩ thông tin: “Phân tích điện tâm đồ (ECG) tăng cường với AI cho thấy tuổi tim của ông Trump ước tính trẻ hơn tuổi thực khoảng 14 năm".

Ông Trump đã một lần nữa làm bài kiểm tra Đánh giá nhận thức Montreal là bài kiểm tra sàng lọc 10 phút, được sử dụng để phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu. Bác sĩ cho biết tổng thống đạt 30/30 điểm.