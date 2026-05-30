Hình ảnh tại buổi trưng bày các bộ phận của tên lửa và UAV do Nga phóng vào Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên về Chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine ngày 29/5 nói việc kiểm tra mảnh vỡ của tên lửa Oreshnik cho thấy một số bộ phận được sản xuất trước năm 2016. Do đó, tên lửa này không phải là một vũ khí hoàn toàn mới được sản xuất vào năm 2024 như Điện Kremlin tuyên bố.

Ông Vlasiuk có phát biểu trên tại một sự kiện diễn ra ở Kiev, nơi các chuyên gia trưng bày các bộ phận của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine.

Cũng tại sự kiện trên, một chuyên gia quân sự tên là Petro cho hay: "Khi kiểm tra, chúng tôi rất ngạc nhiên vì Nga tuyên bố đó là một tên lửa rất mới. Trên thực tế, tên lửa này không phải là một phát triển tiên tiến". Trong đó, một số bộ phận của tên lửa Oreshnik xuất hiện tại buổi trưng bày được sản xuất vào năm 2017 và nhiều linh kiện điện tử được chế tạo vào năm 2016. Một số linh kiện do nhà máy Integral của Belarus sản xuất.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Oreshnik là một tên lửa đạn đạo tầm trung, là phiên bản cải tiến của tên lửa liên lục địa di động Rubezh. Oreshnik được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, đồng nghĩa tên lửa không dựa vào dẫn đường vệ tinh.

Quân Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công thành phố Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024. Gần đây nhất, tên lửa này nhắm mục tiêu vào Bila Tserkva, một thành phố cách thủ đô Kiev 80km về phía nam. Nhà chức trách Ukraine nhấn mạnh dù Moscow mô tả Oreshnik là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Nga, nhưng bằng chứng cho thấy thiệt hại gây ra rất nhỏ.

Bộ xử lý tích hợp trên tên lửa Oreshnik. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Petro nhận xét: "Vì đây là tên lửa chiến lược, nó được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Đó là lý do tại sao nó nhắm mục tiêu không chính xác lắm. Thiệt hại do đầu đạn gây ra gần như không đáng kể".

Trong khi đó, ông Vlasiuk lưu ý dù công nghệ đã lỗi thời nhưng không nên đánh giá thấp tên lửa Oreshnik vì nó gần như không thể bị bắn hạ và không thể bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu.