Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình đào tạo “CME Quốc tế Nam học và Y học giới tính” lần thứ 8.

Bên lề chương trình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cảnh báo - hiện nay có hàng loạt trung tâm nam khoa tự phát mọc lên. Tại đây, bác sĩ không được đào tạo bài bản, không có hội đồng chuyên môn giám sát nhưng lại đánh trúng tâm lý nam giới ngại đến cơ sở y tế công lập lớn, chỉ muốn nơi kín đáo, riêng tư.

Chương trình đào tạo trực tiếp cho các bác sĩ. Ảnh: BS Nguyễn Văn Tuấn.

Hậu quả, vô số trường hợp bị “vẽ bệnh” ngay trên bàn thủ thuật. Bệnh nhân ban đầu chỉ đến cắt bao quy đầu, chữa viêm nhẹ, nhưng nhanh chóng bị dọa “ung thư”, “vô sinh”, “liệt dương vĩnh viễn”. Còn bệnh nhân thì phải đóng vài chục triệu, ký giấy cam kết ngay tại chỗ, rồi chịu can thiệp không cần thiết. Nhiều bệnh nhân khi vào bệnh viện kiểm tra lại trong tình trạng tiền mất, tật mang, nhiễm trùng, sẹo xơ, rối loạn cương nặng thêm.

Theo bác sĩ Bắc, hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ rối loạn cương dương, giảm ham muốn tình dục chỉ là bệnh của cơ quan sinh dục. Thực chất, đây là vấn đề sức khỏe toàn thân, liên quan tim mạch, huyết áp, thận, nội tiết. Sức khỏe toàn thân tốt thì sức khỏe tình dục mới tốt.

Các rối loạn tình dục chính là dấu hiệu sớm báo động sức khỏe giảm sút và có những bệnh lý tiềm ẩn. Nếu nam giới chỉ chữa phần ngọn (như uống thuốc cương, tự bổ sung nội tiết tố…), bỏ qua “tảng băng chìm” như tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành, tiểu đường, bệnh sẽ tái phát nặng hơn.

Thực tế, kiến thức và nhu cầu chăm sóc sức khỏe giới tính đã tăng. Khi gặp trục trặc, người dân chủ động tìm sự trợ giúp. Nhưng không ít người lên mạng tra cứu, kèm tâm lý ngại ngùng nên dễ sập bẫy các phòng khám không uy tín, có yếu tố nước ngoài. Công nghệ “giăng bẫy” của những cơ sở này rất tinh vi như những quảng cáo “khỏi sau 1 lần chữa”, nhân viên mặc blouse dọa khách hàng ngay trên bàn thủ thuật, thao túng tâm lý, bắt ký cam kết chữa bệnh, nộp tiền ngay.

PGS Nguyễn Hoài Bắc khám cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương.

Trong lĩnh vực nam khoa, theo lý giải của bác sĩ Bắc, việc “vẽ bệnh” càng dễ vì không ai muốn bị chê “yếu”. Sức khỏe tình dục nằm trong ba điểm yếu lớn nhất của nam giới. Vì thế, họ sợ hãi, khó chấp nhận, dễ bị dẫn dắt.

Chương trình CME lần 8 cập nhật kiến thức mới nhất thế giới về nam khoa, y học giới tính. Ngoài lý thuyết, học viên được thực hành lâm sàng cụ thể, phát triển kỹ năng phẫu thuật vi phẫu.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh thêm, y học giới tính là một phần của y học, chăm sóc sức khỏe giới tính là một phần của cuộc sống. Cần đưa chương trình đào tạo chính thức vào tất cả trường đại học y dược, coi đây là chuyên ngành độc lập nhằm mang lại sự thay đổi thực chất trong chăm sóc sức khỏe sinh lý nam giới.

Khi bác sĩ được trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn, người bệnh ở mọi miền sẽ được hưởng lợi. Điều quan trọng nhất là tuyên truyền: rối loạn tình dục hoàn toàn có thể điều trị nhưng phải bài bản, tìm đúng nguyên nhân gốc rễ.

