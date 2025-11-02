Ngày 31/10, bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) - cho biết, chỉ trong một tuần, anh đã tiếp nhận hai trường hợp nam giới trẻ khỏe đến khám vì suy giảm ham muốn tình dục, nhưng bất ngờ phát hiện u tuyến yên.

Trường hợp đầu tiên là anh N.V.N (30 tuổi). Anh đến khám vì “chuyện chăn gối” không còn như trước. Theo bệnh nhân, thời gian gần đây, nhu cầu quan hệ vợ chồng giảm sút nghiêm trọng. Ban đầu, anh ngại đi khám, cho rằng do áp lực công việc và khó khăn kinh tế. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ Lực tư vấn chụp MRI tuyến yên, xác nhận anh N. có u tuyến yên.

Trường hợp khác là anh L.C.C. ( 32 tuổi, trú tại Hải Phòng) đi cùng vợ tới khám nam khoa. Bệnh nhân thường xuyên cảm thấy mệt và chuyện sinh lý trong nửa năm qua suy giảm trầm trọng. Hai vợ chồng nhiều lần to tiếng, vợ nghi ngờ chồng có người thứ ba.

Tuy nhiên, khi nhận kết quả từ bác sĩ, người vợ trẻ bật khóc, ân hận vì đã suy nghĩ tiêu cực về chồng, không ngờ nguyên do bắt nguồn từ bất ổn não bộ.

Bác sĩ Lực khám cho bệnh nhân. Ảnh: Phương Thúy.

Kết quả chiếu chụp xác nhận người chồng có u tuyến yên kích thước 3,1 x 2,76mm. Khối u lành tính nằm ngay vùng não nhưng đang “khống chế” toàn bộ hệ sinh dục, gây tăng tiết hormone Prolactin, ức chế trục nội tiết quan trọng, dẫn đến suy giảm ham muốn và rối loạn cương dai dẳng.

Cả hai ca đều phát hiện kịp thời, có thể phẫu thuật nội soi và điều trị bổ sung.

Theo bác sĩ Lực, việc bệnh nhân trẻ đến khám vì “trục trặc chăn gối” nhưng phát hiện nguyên nhân thực thể khác không hiếm. Đặc biệt ở nhóm 30-40 tuổi - độ tuổi sung sức nhất, ít ai nghĩ rối loạn cương lại xuất phát từ u não.

Nhiều nam giới đối diện vấn đề thầm kín thường tự ti, âm thầm chịu đựng hoặc đổ lỗi cho stress, tuổi tác, nên trì hoãn khám. Bác sĩ Lực lo ngại nhất là tâm lý này. Khi xét nghiệm chuyên sâu, chỉ số Prolactin ở cả hai bệnh nhân đều tăng vọt, gấp hơn hai lần bình thường - dấu hiệu nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ thay đổi nào của cơ thể, dù là “chuyện khó nói” như rối loạn cương, giảm ham muốn, mệt mỏi kéo dài, đều cần đi khám ngay. Kiểm tra sức khỏe tổng quát, đặc biệt nội tiết tố khi có biểu hiện bất thường, là điều cần thiết.

Rối loạn cương dương còn gọi là bất lực, liệt dương hay yếu sinh lý. Đây là tình trạng người nam giới không thể cương dương hoặc không thể duy trì được sự cương dương một cách đầy đủ để có thể giao hợp.

Rối loạn cương dương ở nam giới có nhiều nguyên nhân, có thể kể đến:

Tuổi tác: Suy giảm testosterone theo năm tháng ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn và khả năng tình dục.

Yếu tố tâm lý: Stress kéo dài, áp lực công việc, gia đình gây ức chế chức năng cương.

Bệnh lý mạn tính: Tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận làm giảm nghiêm trọng khả năng đàn ông.

Thói quen xấu: Quan hệ quá độ, thủ dâm nhiều - đặc biệt ở người trẻ - khiến cơ thể kiệt sức, rối loạn cương.

Dị tật bẩm sinh: Dương vật ngắn, teo nhỏ, chẻ đôi, xơ hóa vật hang… dù hiếm nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến cương cứng.

Bác sĩ Lực cho biết, 90% các trường hợp bất lực do tâm lý nhưng người bệnh không nên chủ quan. Việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời không chỉ cứu vãn “bản lĩnh đàn ông” mà còn bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Vợ chồng ít làm ‘chuyện ấy’ dễ dẫn đến vô sinh Những thói quen xấu như hút thuốc lá, lười vận động, ăn uống không lành mạnh, thức khuya... làm gia tăng tình trạng vô sinh hiện nay.

Trật khớp quai hàm, không thể há miệng do gặp nạn khi làm 'chuyện ấy' Người phụ nữ 32 tuổi ở Hà Nội vào gặp bác sĩ vì tình trạng trật khớp quai hàm, không thể há to miệng do tai nạn trong lúc quan hệ tình dục.